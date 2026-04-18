Tragedija u dvorištu porodične kuće: Dječak (11) pronađen obješen

Dječak (11) pronađen je obješen u dvorištu porodične kuće u bugarskom gradu Orahovo, saopćili su iz Oblasne direkcije policije u Vraci.

Prijavu o tragediji, koja se dogodila u četvrtak oko 20 sati, podnio je otac učenika četvrtog razreda osnovne škole, prenosi Srpskainfo.

Muškarac je naveo da je u dvorištu kuće pronašao svoje dijete bez znakova života.

Na lice mjesta upućene su ekipe kriminalističke policije. Prilikom uviđaja na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilja. Pokrenuta je istraga, a uzrok smrti dječaka se i dalje utvrđuje.

Prema nezvaničnim informacijama, u porodici, koja ima troje djece, ranije nije bilo naznaka problema. Kobne večeri mališan se igrao sam u dvorištu, dok je otac bio u kući i spremao večeru. Kada je izašao da ga potraži, zatekao je stravičan prizor, prenosi Dir.bg.

Školski drugovi jedanaestogodišnjeg dječaka su u šoku. U školu je taj dan stigao tim Ministarstva prosvjete, gdje su psiholozi radili sa djecom.