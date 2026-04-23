Tel Aviv: SAD su obavijestile Izrael kad ističe primirje s Iranom

SAD su obavijestile Izrael da nedavno produženo primirje s Iranom ističe u nedjelju, javljaju izraelski mediji. Američki dužnosnici prenijeli su Tel Avivu da rok koji je predsjednik Donald Tramp (Trump) postavio Teheranu ističe za nekoliko dana, izvijestila je danas izraelska javna televizija KAN.

Pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor, televizija navodi kako Tramp nastoji postići dogovor s Iranom umjesto da vodi pregovore bez vremenskog ograničenja. Ranije jučer, dužnosnik Bijele kuće rekao je za Fox News da bi prekid vatre mogao potrajati između tri i pet dana.

Izraelski izvori također smatraju da je postizanje značajnijeg pomaka do nedjelje malo vjerojatno.

Opisali su ono što nazivaju "zbrkom" u postupanju SAD, rekavši da o Trampovim potezima u posljednje vrijeme saznaju putem medijskih izvještaja i njegovih objava na društvenim mrežama. Prema televiziji KAN, izraelski izvor rekao je da situacija ostaje nejasna i uvelike ovisi o Trampovim odlukama.