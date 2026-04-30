Izrael najavio predaju učesnika flotile Grčkoj nakon zapljene brodova

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar (Sa’ar) saopćio je da će učesnici flotile koja je pokušala probiti pomorsku blokadu Gaze biti prebačeni u Grčku nakon što je izraelska mornarica izvršila zapljenu plovila.

Kako je naveo u objavi na platformi X, izraelske snage su, prema njegovim riječima, uspješno zaustavile pokušaje kršenja "zakonite pomorske blokade" i spriječile dolazak brodova koje je nazvao provokativnom flotilom.

Dodao je da niko od učesnika nije povrijeđen tokom operacije, te da je njihovo prebacivanje obavljeno u koordinaciji s grčkim vlastima.

Prema njegovim navodima, osobe koje su se nalazile na brodovima bit će iskrcane na teritoriji Grčke u narednim satima, uz zahvalnost Atini na saradnji i prihvatanju učesnika.

Sar je poručio da Izrael ostaje pri stavu da neće dozvoliti kršenje pomorske blokade koja je uvedena prema Gazi.