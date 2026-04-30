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BLOKADA

Izrael najavio predaju učesnika flotile Grčkoj nakon zapljene brodova

Mornarica zaustavila plovila prema Gazi, putnici bez povreda prebačeni na izraelski brod

Grčka. Platforma X

B. A.

30.4.2026

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar (Sa’ar) saopćio je da će učesnici flotile koja je pokušala probiti pomorsku blokadu Gaze biti prebačeni u Grčku nakon što je izraelska mornarica izvršila zapljenu plovila.

Kako je naveo u objavi na platformi X, izraelske snage su, prema njegovim riječima, uspješno zaustavile pokušaje kršenja "zakonite pomorske blokade" i spriječile dolazak brodova koje je nazvao provokativnom flotilom.

Dodao je da niko od učesnika nije povrijeđen tokom operacije, te da je njihovo prebacivanje obavljeno u koordinaciji s grčkim vlastima.

Prema njegovim navodima, osobe koje su se nalazile na brodovima bit će iskrcane na teritoriji Grčke u narednim satima, uz zahvalnost Atini na saradnji i prihvatanju učesnika.

Sar je poručio da Izrael ostaje pri stavu da neće dozvoliti kršenje pomorske blokade koja je uvedena prema Gazi.

# MORNARICA
# IZRAEL
# BLOKADA
# GRČKA
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