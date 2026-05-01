Snimala se kako vozi 200 km na sat: Dobila najstrožiju kaznu u historiji zemlje

U Švicarskoj je izrečena dosad najstrožija kazna za prekoračenje brzine, nakon što je jedna vozačica osuđena na četiri godine zatvora bez uslovne kazne zbog višestrukih teških saobraćajnih prekršaja.

Švicarski zakoni poznati su po tome da kazne za prebrzu vožnju zavise od visine ličnih primanja, a u ozbiljnijim slučajevima moguće su i zatvorske kazne.

U ovom slučaju, vozačica nije uhvaćena radarom, nego su policijski istražitelji tokom druge istrage došli do njenih snimaka na telefonu, na kojima se vidi kako vozi znatno iznad dozvoljene brzine.

Video materijal je pokazao više opasnih situacija, uključujući vožnju brzinom i do 238 km/h na autocesti, često u gustoj saobraćajnoj situaciji, kao i niz drugih prekršaja pri brzinama preko 200 km/h.

Na snimcima je zabilježeno i opasno vijuganje između vozila, kao i vožnja na putevima gdje su uslovi bili loši, uključujući zimske uvjete i ograničenja znatno niža od brzine kojom se kretala.

Sud je odbacio njene navode o ličnim problemima i stresu, naglašavajući da ponašanje pokazuje visok stepen neodgovornosti. Dodatno otežavajuća okolnost bila je i saobraćajna nesreća koju je izazvala tokom istrage.

Presuda je potvrđena i na višim sudovima, a uz zatvorsku kaznu izrečeni su i sudski troškovi.