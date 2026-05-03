Jordan bombardovao Siriju: Gađali lokacije za krijumčarenje oružja i droge

Jordanske oružane snage rano u nedjelju gađale su više lokacija za krijumčarenje oružja i droge duž granice sa Sirijom, s ciljem da spriječe ulazak krijumčarene robe u Jordan.

Meta su bile fabrike, radionice i skladišta koja su krijumčari koristili za skladištenje robe i organizaciju pokušaja prebacivanja preko granice. Vojska je saopćila da je operacija izvedena s najvećim stepenom preciznosti i obavještajnog rada kako bi se spriječilo da droga i oružje stignu u Jordan.

Iz jordanske vojske navode da rast pokušaja krijumčarenja predstavlja veliki izazov za granične službe. Prema njihovom objašnjenju, krijumčari su "usvojili nove obrasce djelovanja, koristeći vremenske uslove i trenutne regionalne okolnosti za izvođenje svojih operacija”, uz ocjenu da je na granici Jordan-Sirija zabilježen značajan porast takvih pokušaja.

U završnoj poruci vojska je poručila da će nastaviti reagovati na svaku prijetnju sigurnosti i suverenitetu zemlje. Kako su naveli, "jordanske oružane snage potvrđuju da će nastaviti djelovati proaktivno, odlučno i odvraćajuće protiv svake prijetnje sigurnosti i suverenitetu Kraljevine”.

U istom kontekstu, prošle sedmice izraelski tužioci podigli su optužnice protiv trojice stanovnika juga zemlje koje terete da su dronovima krijumčarili hašiš u Jordan, a zauzvrat unosili pištolje Glock u Izrael.

Prema optužnici, operacija je trajala od novembra 2025. do januara 2026. kod područja Dead Sea Works, blizu izraelsko-jordanske granice, a tužilaštvo tvrdi da je na taj način prebačeno oko 120 kilograma hašiša i između 44 i 48 pištolja Glock.