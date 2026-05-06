MEĐUNARODNA REAKCIJA

UN od Izraela zatražile puštanje pritvorenih aktivista: Bili dio flotile humanitarne pomoći za Gazu

Oni su u štrajku glađu već šest dana

Saif Abu, jedan od pritvorenih aktivista. Screenshot

Dž. R.

prije 4 dana

Ujedinjene nacije (UN) zatražile su od Izraela da odmah oslobodi dvojicu aktivista koji su pritvoreni nakon presretanja flotile humanitarne pomoći na putu ka Gazi u međunarodnim vodama kod Grčke.

Riječ je o aktivistima Saifu Abu Kešeku (Keshek) i Tijagu Avilji (Thiago Avila), koji se trenutno nalaze u zatvoru u Aškelonu na jugu Izraela. Obojica su bili dio Global Sumud flotile, grupe brodova koja je isplovila iz Francuske, Španije i Italije s ciljem dostave humanitarne pomoći stanovništvu Gaze.

- Izrael mora odmah i bezuvjetno osloboditi članove Global Sumud flotile Saifa Abu Kešeka i Tijaga Avilju, koji su presretnuti u međunarodnim vodama i dovedeni u Izrael gdje se i dalje drže bez optužbe - izjavio je portparol Ureda UN-a za ljudska prava Tamin Al-Kitan (Thameen Al-Kheetan).

On je naglasio da "nije zločin pokazati solidarnost i pokušati dostaviti humanitarnu pomoć palestinskom stanovništvu u Gazi, kojem je ona prijeko potrebna".

Abu Kešek i Avilja optužili su izraelske vlasti za zlostavljanje tokom pritvora. Dvojica aktivista su, kako se navodi, u štrajku glađu već šest dana.

