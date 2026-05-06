UN od Izraela zatražile puštanje pritvorenih aktivista: Bili dio flotile humanitarne pomoći za Gazu

Ujedinjene nacije (UN) zatražile su od Izraela da odmah oslobodi dvojicu aktivista koji su pritvoreni nakon presretanja flotile humanitarne pomoći na putu ka Gazi u međunarodnim vodama kod Grčke.

Riječ je o aktivistima Saifu Abu Kešeku (Keshek) i Tijagu Avilji (Thiago Avila), koji se trenutno nalaze u zatvoru u Aškelonu na jugu Izraela. Obojica su bili dio Global Sumud flotile, grupe brodova koja je isplovila iz Francuske, Španije i Italije s ciljem dostave humanitarne pomoći stanovništvu Gaze.

- Izrael mora odmah i bezuvjetno osloboditi članove Global Sumud flotile Saifa Abu Kešeka i Tijaga Avilju, koji su presretnuti u međunarodnim vodama i dovedeni u Izrael gdje se i dalje drže bez optužbe - izjavio je portparol Ureda UN-a za ljudska prava Tamin Al-Kitan (Thameen Al-Kheetan).

On je naglasio da "nije zločin pokazati solidarnost i pokušati dostaviti humanitarnu pomoć palestinskom stanovništvu u Gazi, kojem je ona prijeko potrebna".

Abu Kešek i Avilja optužili su izraelske vlasti za zlostavljanje tokom pritvora. Dvojica aktivista su, kako se navodi, u štrajku glađu već šest dana.