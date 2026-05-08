Pentagon počeo objavljivati skrivene dosjee o NLO-ima: "Javnost sama može donijeti zaključke"

Pentagon je započeo objavljivanje novih dosjea o NLO-ima, navodeći da građani sami mogu procijeniti informacije koje se odnose na "neidentifikovane anomalne pojave" (UAP).

Uz Pentagon, u ovaj proces uključeni su Bijela kuća, direktor Nacionalne obavještajne službe, Ministarstvo energetike, NASA i FBI.

Pentagon je u petak, u objavi na mreži X, naveo da su prethodne administracije pokušavale diskreditovati ili obeshrabriti američku javnost, dok je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) "fokusiran na pružanje maksimalne transparentnosti javnosti, koja na kraju može sama donijeti sud o informacijama sadržanim u ovim dokumentima".

Dodali su i da će dodatni dokumenti biti objavljivani postepeno, prenosi AP.

Tramp je još od februara najavljivao ovu objavu. Ranije je objavio i dokumente povezane s atentatima na predsjednika Džona F. Kenedija (John F. Kennedy), senatora Roberta F. Kenedija (Robert F. Kennedy) i Martina Lutera Kinga Mlađeg (Martin Luther King Jr.), ali ti zapisi nisu otkrili mnogo toga što javnosti već nije bilo poznato.

Osnivanje posebne kancelarije

Pentagon godinama radi na deklasifikaciji dokumenata povezanih s NLO-ima, a Kongres je 2022. godine osnovao posebnu kancelariju za objavljivanje takvih materijala.

Prvi izvještaj kancelarije iz 2024. godine otkrio je stotine novih UAP incidenata, ali nije pronašao dokaze da je američka vlada ikada potvrdila postojanje vanzemaljske tehnologije.

Kongres je još 2022. godine naredio Pentagonu da počne objavljivati višedecenijske dosjee o viđenjima NLO-a, nakon što su pojedini pripadnici vojske govorili o susretima s neobjašnjivim letjelicama.

Manja grupa republikanaca u Kongresu nastavila je insistirati na većoj transparentnosti, optužujući Pentagon da skriva dokumente od javnosti.

U pismu iz marta, zastupnica Ana Paulina Luna (Anna Paulina Luna) zatražila je 46 video snimaka UAP-a koje su identifikovali zviždači. Luna je u petak na društvenim mrežama navela da bi se očekivalo da ti snimci budu dio narednih Pentagonovih objava.

Stručnjaci pozvali na oprez

Zastupnik Tim Berčet (Tim Burchett) zahvalio je Trampu na "ispunjenju obećanja" kada je riječ o transparentnosti i objavljivanju podataka.

- Želio bih podsjetiti ljude da se transparentnost neće dogoditi odjednom, za to će trebati vremena - poručio je Berčet u saopštenju.

Stručnjaci su pozvali na oprez nakon objavljivanja novih dosjea, upozoravajući da osobe koje nisu upoznate s naprednom vojnom tehnologijom često pogrešno tumače i predstavljaju UAP snimke.

Izvještaj Pentagona iz 2024. godine odbacio je tvrdnje da je američka vlada došla u posjed vanzemaljske tehnologije ili potvrdila postojanje dokaza o vanzemaljskom životu.