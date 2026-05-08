Američke snage blokiraju više od 70 tankera u iranskim lukama

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) saopćilo je da američke vojne snage trenutno sprječavaju više od 70 tankera da uplove u iranske luke ili ih napuste.

Prema navodima američke vojske, riječ je o komercijalnim brodovima koji imaju kapacitet za transport više od 166 miliona barela nafte, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na preko 13 milijardi američkih dolara.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ranije je ovu mjeru opisao kao dio strategije “čeličnog zida”, naglašavajući njen značaj u vršenju pritiska na Teheran.

On smatra da bi ograničavanje iranskog izvoza nafte moglo dovesti do ekonomskog pritiska koji bi natjerao Iran na pregovore, s obzirom na to da bi smanjenje prihoda imalo ozbiljne posljedice po iransku ekonomiju.