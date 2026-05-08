Američka vojska objavila šta je uništila nakon iranske provokacije

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) oglasila se zvaničnim saopštenjem povodom nedavnih sukoba s iranskim snagama, navodeći da su američke trupe presrele, kako tvrde, ničim izazvane iranske napade te odgovorile kontranapadima u samoodbrani.

Prema informacijama iz saopštenja, incident se dogodio 7. maja dok su američki razarači s navođenim projektilima prolazili kroz Hormuški moreuz prema Omanskom zaljevu.

Tokom prolaska američkih brodova međunarodnim plovnim putem, iranske snage lansirale su više raketa, bespilotnih letjelica i brzih manjih čamaca.

U operaciji su učestvovali razarači USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) i USS Mason (DDG 87).

Iz CENTCOM-a su naglasili da nijedan američki brod nije pogođen tokom napada.

Kao odgovor na incident, američke snage su presrele projektile i dronove, nakon čega su izvedeni udari na iranske vojne objekte za koje Vašington tvrdi da su korišteni u napadu.

Mete američkih udara bile su lokacije za lansiranje raketa i dronova, komandni i kontrolni centri, kao i objekti za obavještajno djelovanje, nadzor i izviđanje.

- CENTCOM ne teži eskalaciji sukoba, ali ostaje spreman i sposoban da zaštiti američke trupe u svakom trenutku - navodi se u zaključku saopštenja.