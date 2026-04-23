Američke snage vratile 31 plovilo u sklopu pomorske blokade

Američke snage naredile su 31 plovilu da se okrene ili vrati u luku u sklopu pomorske blokade iranskih luka koju provodi Vašington, objavilo je Centralno komandanstvo SAD (CENTCOM), prenosi Anadolu.

Ta brojka veća je u odnosu na 29 plovila prijavljenih dan ranije, a dolazi nakon sedmičnog presretanja teretnog broda Touska, koji plovi pod iranskom zastavom, u sjevernom dijelu Arapskog mora. Brod je onesposobio razarač USS Spruance nakon što posada šest sati nije poslušala upozorenja.

Blokada je pokrenuta 13. aprila nakon višesedmičnih poremećaja u plovidbi kroz Hormuški moreuz.