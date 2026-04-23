Američke snage vratile 31 plovilo u sklopu pomorske blokade

Američke snage naredile su 31 plovilu da se okrene ili vrati u luku u sklopu pomorske blokade iranskih luka koju provodi Vašington, objavilo je Centralno komandanstvo SAD (CENTCOM), prenosi Anadolu.
Ta brojka veća je u odnosu na 29 plovila prijavljenih dan ranije, a dolazi nakon sedmičnog presretanja teretnog broda Touska, koji plovi pod iranskom zastavom, u sjevernom dijelu Arapskog mora. Brod je onesposobio razarač USS Spruance nakon što posada šest sati nije poslušala upozorenja.
Blokada je pokrenuta 13. aprila nakon višesedmičnih poremećaja u plovidbi kroz Hormuški moreuz.
CENTCOM je odbacio medijske izvještaje prema kojima je nekoliko komercijalnih brodova uspješno zaobišlo blokadu, nazvavši ih netačnima.
U tim izvještajima navodilo se da su brodovi M/V Hero II, M/V Hedy i M/V Dorena prošli kroz blokadu i prevezli milione barela nafte.
CENTCOM tvrdi da su Hero II i Hedy zapravo usidreni u iranskom Chabaharu nakon što su ih američke snage presrele ranije ove sedmice. Istovremeno, Dorena se nalazi pod pratnjom američkog razarača u Indijskom okeanu nakon pokušaja probijanja blokade, navodi se.
Iran zasad nije komentirao američku verziju događaja.
Plovidba kroz Hormuški moreuz ozbiljno je poremećena otkako je 28. februara počeo rat SAD i Izraela protiv Irana, što je uzdrmalo globalna energetska tržišta i izazvalo strah od dugotrajne privredne štete. Trenutno je na snazi primirje uz posredovanje Pakistana, a uskoro se očekuju novi pregovori o trajnom okončanju sukoba.