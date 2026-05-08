Šta je sve objavljeno u NLO dosjeima Pentagona?

Jarki izvor svjetlosti koji je Baz Oldrin (Buzz Aldrin) uočio tokom misije Apolo 11, tajanstveni objekat koji pri velikoj brzini izvodi "višestruka skretanja od 90 stepeni" i blještavi objekat koji se prevrće nebom iznad Kazahstana samo su neki od detalja iz nove serije dosjea o NLO-ima koje je Pentagon počeo objavljivati danas.
Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) time koristi dugogodišnju znatiželju javnosti o "neidentifikovanim anomalnim fenomenima" (NFP) u svemiru, a objavu velikog broja dokumenata najavio je prije nekoliko mjeseci kako bi ponovo skrenuo pažnju na tu temu. Trampova administracija poručuje da javnost može sama donijeti zaključke na temelju objavljenih informacija, piše Associated Press.
- Dok prethodne administracije nisu bile transparentne po ovom pitanju, s ovim novim dokumentima i videosnimcima, ljudi mogu sami odlučiti: ‘Šta se, zaboga, događa?’ Zabavite se i uživajte - napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.
Brojna viđenja u novim dokumentima
Prva serija objavljenih materijala prava je riznica videosnimaka, fotografija i svjedočanstava koja će zasigurno potaknuti dodatne spekulacije među onima koji vjeruju da nismo sami u svemiru. Među dokumentima su stare depeše Stejt departmenta, spisi FBI-a i transkripti NASA-e s misija s ljudskom posadom. Nova Pentagonova internet stranica s NFP dokumentima ima izrazito retro izgled, s crno-bijelim vojnim fotografijama letećih objekata i izjavama prikazanim fontom koji podsjeća na pisaću mašinu.
Tako depeša State Departmenta a iz američke ambasade u Tadžikistanu iz 1994. godine detaljno opisuje kako su tadžikistanski pilot i tri Amerikanca tokom leta mlažnjakom iznad Kazahstana vidjeli jarko osvijetljen NFP. Objekat je, prema depeši, "izvodio skretanja od 90 stepeni, prevrtanja i manevrisao u krugovima velikom brzinom".
- Objekat je izvodio skretanja od 90 stepeni, prevrtanja i manevrisao u krugovima velikom brzinom.
To nije jedini zabilježeni slučaj nepravilnog kretanja. Vojni izvještaj iz Egejskog mora iz 2023. godine navodi NFP koji je letio tik iznad površine okeana i izvodio "višestruka skretanja od 90 stepeni procijenjenom brzinom od 129 km/h".
U jednom intervjuu, dužnosnik američke obavještajne službe opisao je incident od prošle godine, kada je tokom pretrage helikopterom naišao na "super užarenu" kuglu koja je lebdjela iznad tla. Putovala je oko 32 kilometra velikom brzinom, a zatim je uočio još četiri ili pet kugli koje su se palile i gasile.
Objekti blizu Mjeseca
U izvještaju sa sastanka s posadom Apola 11 iz 1969. godine, astronaut Aldrin prisjetio se da je primijetio nekoliko neobičnih prizora, poput "znatnog" objekta blizu Mjeseca i "prilično jarkog izvora svjetlosti" za koji je posada sumnjala da bi mogao biti laser.
U jednom dokumentu detaljno je opisan razgovor FBI-a s pilotom drona koji je u septembru 2023. prijavio da je na nebu vidio "linearni objekat" sa svjetlom toliko jakim da su se "mogle vidjeti trake unutar njega".
- Objekat je bio vidljiv pet do deset sekundi, a zatim se svjetlo ugasilo i nestao je - stoji u FBI-jevom zapisu.
Drugi dosje sadrži NASA-inu fotografiju s misije Apolo 17 iz 1972. godine, koja prikazuje tri tačke u trouglastoj formaciji. Pentagon u opisu navodi da "nema konsenzusa o prirodi anomalije", ali da preliminarna analiza sugeriše da bi se moglo raditi o "fizičkom objektu".
Dokumenti uključuju i više od 20 videosnimaka koji prikazuju neidentifikovane objekte snimljene vojnim senzorima na lokacijama od Sirije i Japana do Sjeverne Amerike. Objekti variraju od brzo pokretnih mrlja do objekta u obliku nogometne lopte uočenog iznad Istočnokineskog mora 2022. godine.
Najnovija snimka datira od 1. januara ove godine i prikazuje dva kružna svjetla na tamnoj pozadini iznad Sjeverne Amerike.
Nekoliko dosjea uključuje vojne videosnimke iz proteklih nekoliko godina koje prikazuju male, nejasne tačke kako se kreću iznad Iraka, Sirije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Jedno izvješće iz Sirije iz 2023. opisuje objekat „oblika loptice skočice“ koji je putovao brzinom od 777 km/h najmanje sedam minuta. Kasnije je utvrđeno da je bezopasan.
Među dosjeima su i stotine stranica s prijavljenim viđenjima koja sežu do 1940-ih. U izvještaju američkih zrakoplovaca iz Nizozemske iz 1948. izražena je zabrinutost zbog opetovanih viđenja letećih tanjira, koje su vidjeli i njihovi švedski kolege, vjerujući da ne potječu iz "bilo koje trenutno poznate kulture na Zemlji".
Stručnjaci pozivaju na oprez
Stručnjaci pozivaju na oprez pri tumačenju novih dosjea, upozoravajući da se videosnimci NFP-a često pogrešno interpretiraju, posebno od strane onih koji nisu upoznati s vojnom tehnologijom.
Primjerice, vojni video iz 2013. s Bliskog istoka, koji prikazuje letjelicu u obliku osmerokrake zvijezde, vjerovatno nije ništa više od vrućeg mlaznog motora koji stvara difrakcijski uzorak u kameri, objasnio je Šon Kirkpatrik (Sean Kirkpatrick), bivši direktor Pentagonovog Ureda za rješavanje anomalija u svim domenama (AARO).
Kirkpatrik je rekao da u objavljenim materijalima nema ničeg neočekivanog i upozorio da će bez stručne analize sve "samo potaknuti dodatne spekulacije, zavjere i amatersku pseudoznanost".
Valja podsjetiti i da je izvještaj Pentagona iz 2024. godine opovrgnuo tvrdnje da je američka vlada pronašla vanzemaljsku tehnologiju ili potvrdila dokaze o vanzemaljskom životu.
Pentagon godinama radi na deklasifikaciji dokumenata povezanih s NLO-ima, a Kongres je 2022. osnovao ured za tu svrhu. Njegovo prvo izvješće iz 2024. otkrilo je stotine novih incidenata, ali bez dokaza o vanzemaljskoj tehnologiji. Tramp je i ranije objavljivao zapise vezane uz atentate na predsjednika Džona F. Kenedija (John F. Kennedy), senatora Roberta F. Kenedija i Martina Lutera Kinga mlađeg, koji su otkrili malo novih informacija.
Deklasificirani podaci
Manja skupina republikanaca u Kongresu zalagala se za daljnju transparentnost, optužujući Pentagon da skriva dokumente. Zastupnica Ana Paulina Luna (Anna Paulina Luna) u martu je zatražila 46 videosnimaka NFP-a na koje su ukazali zviždači, a u petak je izjavila da će ih Pentagon objaviti kasnije.
Zastupnik Tim Buršet zahvalio je Trampu što je "održao riječ" o transparentnosti.
- Želio bih podsjetiti ljude da se transparentnost neće dogoditi odjednom, trebat će neko vrijeme - poručio je Burčet.
Drugi su iskoristili objavu kako bi potaknuli daljnju transparentnost. Zaklada Sol, istraživačka skupina usmjerena na NFP-e, zalaže se za donošenje zakona koji bi prisilio na "temeljitu" reviziju klasifikovanih zapisa "s ciljem pružanja Amerikancima pune istine o dugogodišnjem vladinom znanju i programima koji se tiču tehnologija i vozila neljudskog porijekla".
- Iako je današnji novi korak prema potpunom otkrivanju vladinog znanja o NFP-ima dobrodošao, potrebno je poduzeti još mnogo toga kako bi se okončala desetljeća tajnosti u kojima je američki narod držan u mraku - izjavili su Piter Skafiš, izvršni direktor zaklade, i umirovljeni kontraadmiral Tim Galode.