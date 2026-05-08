Šta je sve objavljeno u NLO dosjeima Pentagona?

Jarki izvor svjetlosti koji je Baz Oldrin (Buzz Aldrin) uočio tokom misije Apolo 11, tajanstveni objekat koji pri velikoj brzini izvodi "višestruka skretanja od 90 stepeni" i blještavi objekat koji se prevrće nebom iznad Kazahstana samo su neki od detalja iz nove serije dosjea o NLO-ima koje je Pentagon počeo objavljivati danas.

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) time koristi dugogodišnju znatiželju javnosti o "neidentifikovanim anomalnim fenomenima" (NFP) u svemiru, a objavu velikog broja dokumenata najavio je prije nekoliko mjeseci kako bi ponovo skrenuo pažnju na tu temu. Trampova administracija poručuje da javnost može sama donijeti zaključke na temelju objavljenih informacija, piše Associated Press.

- Dok prethodne administracije nisu bile transparentne po ovom pitanju, s ovim novim dokumentima i videosnimcima, ljudi mogu sami odlučiti: ‘Šta se, zaboga, događa?’ Zabavite se i uživajte - napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Brojna viđenja u novim dokumentima

Prva serija objavljenih materijala prava je riznica videosnimaka, fotografija i svjedočanstava koja će zasigurno potaknuti dodatne spekulacije među onima koji vjeruju da nismo sami u svemiru. Među dokumentima su stare depeše Stejt departmenta, spisi FBI-a i transkripti NASA-e s misija s ljudskom posadom. Nova Pentagonova internet stranica s NFP dokumentima ima izrazito retro izgled, s crno-bijelim vojnim fotografijama letećih objekata i izjavama prikazanim fontom koji podsjeća na pisaću mašinu.

Tako depeša State Departmenta a iz američke ambasade u Tadžikistanu iz 1994. godine detaljno opisuje kako su tadžikistanski pilot i tri Amerikanca tokom leta mlažnjakom iznad Kazahstana vidjeli jarko osvijetljen NFP. Objekat je, prema depeši, "izvodio skretanja od 90 stepeni, prevrtanja i manevrisao u krugovima velikom brzinom".

To nije jedini zabilježeni slučaj nepravilnog kretanja. Vojni izvještaj iz Egejskog mora iz 2023. godine navodi NFP koji je letio tik iznad površine okeana i izvodio "višestruka skretanja od 90 stepeni procijenjenom brzinom od 129 km/h".

U jednom intervjuu, dužnosnik američke obavještajne službe opisao je incident od prošle godine, kada je tokom pretrage helikopterom naišao na "super užarenu" kuglu koja je lebdjela iznad tla. Putovala je oko 32 kilometra velikom brzinom, a zatim je uočio još četiri ili pet kugli koje su se palile i gasile.

Objekti blizu Mjeseca

U izvještaju sa sastanka s posadom Apola 11 iz 1969. godine, astronaut Aldrin prisjetio se da je primijetio nekoliko neobičnih prizora, poput "znatnog" objekta blizu Mjeseca i "prilično jarkog izvora svjetlosti" za koji je posada sumnjala da bi mogao biti laser.