Tramp upozorio Tajvan: "Ne radite to"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) upozorio je Tajvan da ne proglašava formalnu nezavisnost od Kine, piše BBC.

U intervjuu za Fox nakon dvodnevnog samita s kineskim predsjednikom Si Đipingom (Xi Jinpingom) u Pekingu, Tramp je poručio da ne želi da bilo ko ide putem proglašenja nezavisnosti.

Sjedinjene Američke Države već dugo podržavaju Tajvan, uključujući i zakonske obaveze o isporuci oružja za samoodbranu, ali istovremeno održavaju diplomatske odnose s Kinom.

Važno pitanje

Tramp je istakao da se američka politika po tom pitanju neće mijenjati, naglašavajući da ne želi eskalaciju i sukobe u regiji.

Na letu za Vašington kazao je da je Si Điping (Xi Jinping) tokom razgovora mnogo govorio o Tajvanu, ali nije želio potvrditi da li bi SAD vojno branio ostrvo u slučaju napada.

Dodao je i da je, prema njegovim riječima, pitanje Tajvana izuzetno važno za kinesku stranu te da Peking ne podržava bilo kakve poteze ka nezavisnosti.

Mogućnost rata

Si je, kako prenose kineski mediji, poručio da je tajvansko pitanje ključno za odnose SAD-a i Kine te da bi pogrešno upravljanje tim pitanjem moglo dovesti do ozbiljnog sukoba.

Tramp je, odgovarajući na pitanja o mogućem ratu, rekao da vjeruje kako do sukoba neće doći i da Xi ne želi rat.

Također je podsjetio da je njegova administracija ranije odobrila prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od oko 11 milijardi dolara, ali da će konačna odluka o realizaciji biti donesena naknadno, nakon dodatnih razgovora sa kineskim liderom.