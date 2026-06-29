Pucnjava u Njemačkoj: Najmanje pet osoba poginulo

Prema prvim informacijama, motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

U gradu Stade na sjeveru Njemačke došlo je do pucnjave u kojoj je poginulo najmanje pet osoba, a osumnjičeni muškarac je uhapšen, saopćila je njemačka policija.

Policija je ranije potvrdila da je u toku opsežna sigurnosna operacija nakon što je prijavljeno da je ispaljeno više hitaca. Vlasti su situaciju opisale kao "dinamičnu", naglašavajući da se okolnosti događaja i dalje utvrđuju.

Osumnjičeni muškarac nalazi se u policijskom pritvoru, a za sada nisu objavljeni detalji o njegovom identitetu niti o mogućem motivu napada.

Grad Stade ima oko 50.000 stanovnika i nalazi se zapadno od Hamburga.

Očekuje se da će njemačke vlasti tokom dana objaviti više informacija o ovom smrtonosnom incidentu.