Džonson: Smršao sam i u punoj sam formi

Britanski premijer Boris Džonson (Johnson) rekao je da je bio gojazan kada se, ranije ove godine, zarazio koronavirusom, i da se sada, bez jednog značajnog broja kilograma, kako tvrdi, osjeća mnogo bolje.



Premijer koji ima 56 godina, u aprilu je proveo tri noći na intenzivnoj njezi nakon što je dobio covid-19, i od tada se javnost u Britaniji posebno interesira za njegovo zdravlje.

- Možda će vas iznervirati ovo što ću reći, ali spremniji sam nego što sam bio ikada prije, potpuno sam u formi, i to prije svega zahvaljujući tome što sam smršao - rekao je Džonson novinarima koji su ga pitali o njegovom zdravstvenom stanju, nakon što im se obratio na događaju ornaniziranom na temu u vezi sa obrazovanjem.



- Kada dođete do težine 111 kilograma, kao što je to bio slučaj kod mene, i to uz visinu koju imam - 178 centimetara, vjerovatno je dobra ideja da smršate. Ja sam to i učinio. I osjećam se mnogo bolje - dodao je Džonson.