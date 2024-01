Igor Tabak za "Avaz": Region je u prstenu NATO-a, za bilo kakvu ratnu eskalaciju nemamo ni novac, ni ljude

Napad koalicije predvođene SAD-om na položaje Huta u Jemenu predstavlja ograničenu operaciju koja je povezana sa događajima u Gazi i Izraelu, ali nema previše prostora za daljnju eskalaciju, kazao je za “Avaz” Igor Tabak, vojni analitičar i urednik portala Obrana i sigurnost (OBRIS) iz Zagreba.

On smatra da bi se Iran i Rusija, koji su žestoko reagirali nakon sinoćnjih napada, davno umiješali da su to zaista planirali.



- Jasno je da Iran ima sebi prijateljske snage širom regije i to nije ništa novo. Huti su u ratu što sa drugim frakcijama u Jemenu, što sa susjednom Saudijskom Arabijom, već puno godina. Pri tome su imali iransku pomoć koju eto ponekad trebaju otplatiti – kaže Tabak.

Ključna transportna ruta

Jemen je na takvom geografskom položaju, blizu Bab-el-Mandeba, tjesnaca koji dijeli Afriku i Aziju na ruti prema Sueskom kanalu, a Tabak ističe da je riječ o jednoj od ključnih transportnih ruta. Ona se prethodnih dana našla pod napadima Huta.

- Dosta je sjetiti se situacije prije nekoliko godina kada se trgovački brod zaglavio u Sueskom kanalu, kolika je bila panika, koliko se obračunavalo zastoja u prometu roba, koliko je kontejnera kasnilo sa svim onim što na dnevnoj bazi teče u tom globalnom prometu. Napadi na takve transportne rute su problem čitavog svijeta – ističe Tabak.

Stvaranje nove svjetske mape

Brojni analitičari čitav niz ratova u svijetu, pa i borbu za kontrolu nad Crvenim morem, vide kao stvaranje neke nove svjetske mape, pa smo poznatog hrvatskog analitičara, koji se već nekoliko decenija bavi vojnim i vanjskopolitičkim temama, pitali kako vidi poziciju ovog regiona, posebno BiH. Tabak podsjeća da je ovaj region u prstenu NATO-a i EU, koji postaje sve uži.

- BiH i cijela jugoistočna Evropa više nije krizno žarište kao prije par desetljeća. Koliko god to možda nekome odgovaralo za dnevnopolitičke igre, mislim da se nekadašnje razine rizika više neće vratiti. Izdvajanje niza zemalja NATO, a onda i evropskim članstvom, sa svim reformama koje su to pratile, postupno je postavilo neke druge uvjete i odnose u široj regiji. Bilo kakva ratna eskalacija je skupa, traži novce, vojnu tehniku i ljude.

Ovo su krajevi iz kojih se svi skupa uveliko iseljavamo prema zapadnoj Evropi, demografija je grozna u svim državama regije, vojne tehnike je puno manje, a sve novo se kupuje na komad i služi više za slikanje političara, nego za nekakav ratni angažman. Ratovi u Jugoslaviji bili su finansirani oduzimanjem čitavih deviznih rezervi nekada zajedničke države, koje su spaljene u ništa. Novaca više nema – ističe Tabak.

Budućnost određuju ekonomski odnosi

Zaključuje da budućnost regiona određuju ekonomski odnosi, vezani prvenstveno za Evropu, ali i zahtjevi EU i NATO za završetak teških reformi usmjerenih prema efikasnosti države i kvalitetu njenog rada za građane.

- Te reforme nisu jednostavne, one znaju biti i komplicirane, i teške, i skupe, i neugodne za one koji profitiraju na haosu. Zato reformskih zahvata nema dovoljno i približavanje tim organizacijama je stvarno težak proces, što znamo i iz iskustva Hrvatske. To onda otvara neke druge priče o povezivanju sa dalekim istokom, Kinom, BRICS-om ili ko zna s kim već, samo ne sa najbližim susjedom – ističe Igor Tabak, vojni analitičar iz Zagreba.