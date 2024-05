Oglasio se State department o Eskobaru: Netačni navodi, nije smijenjen, u okviru redovne rotacije dobit će novu funkciju

State department je demantovao da je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju i izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar razriješen dužnosti, navodeći da će Eskobar u narednim sedmicama, u okviru redovne rotacije, dobiti novu funkciju.

Portparol Stejt departmenta je, u odgovoru na pitanje Tanjuga da li može da potvrdi vijest koju je objavio portal Frontliner da je Eskobar razriješen dužnosti, istakao da su navodi urednika portala Frontliner Vudija Džimšitija lažni i da Eskobar nije razriješen sa funkcije.

- Sve karijerne diplomate u inostranstvu rotiraju se svake jedne do četiri godine, što je redovna praksa. Kao diplomatski službenik, Eskobar je na svojoj sadašnjoj funkciji bio tri godine, a trebalo bi da pređe na svoj sljedeći zadatak u narednim sedmicama. Do zakazane tranzicije, on ostaje na dužnosti zamjenika pomoćnika sekretara u kancelariji za evropska i euroazijska pitanja, kao i specijalnog izaslanika za pitanja zapadnog Balkana - navedeno je u odgovoru State departmenta Tanjugu.

State deparment ističe da je Džimšiti nedavno dao niz izjava o Eskobaru koje su „provjerljivo lažne“.

- Uprkos tome što Džimšiti tvrdi suprotno, supruga zamjenika pomoćnika sekretara Eskobara nikada nije dobila sredstva od Ministarstva vanjskih poslova Srbije. Također, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara nema bilo kakve porodične veze sa navodnim partnerom u teksaškoj advokatskoj firmi "McGinnis Lochridge LLP" - ističu u State deparmentu.