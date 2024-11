Ljubiša Samardžić: 88. godišnjica rođenja slavnog glumca

Tokom sjajne karijere Ljubiša Samardžić je u glumio u više od 100 filmova različitih žanrova i tv-serija poput kultnih „Kuda idu divlje svinje“, „Policajac sa petlovog brda„ i „Vruć vetar“. Osvojio je brojne nagrade na festivalima u Jugoslaviji i šire. U periodu od 1973. do 1988. dobio je šest Zlatnih arena na Pulskom filmskom festivalu za svoja glumačka ostvarenja, postavši najnagrađeniji glumac Pulskog festivala.

Rođen Lomonosov, tvorac fizičke hemije

1711. - Rođen Mihail Vasiljevič Lomonosov, ruski naučnik, pisac i erudita, tvorac fizičke hemije, član Ruske akademije nauka. Formulirao je Zakon održanja materije, objasnio pojave sagorijevanja, stvorio naučnu teoriju o svjetlosti, objasnio porijeklo polarne svjetlosti. Lomonosov je razradio i projekt Moskovskog državnog univerziteta, koji po njemu nosi ime.

1828. - Umro austrijski kompozitor Franc Peter Šubert (Franz Schubert), jedan od najizrazitijih predstavnika romantizma. Živio je samo 31 godinu, a stvorio 998 muzičkih djela. Afirmirao se u umjetničkom krugu prijatelja koji su od 1823. priređivali privatne koncerte zvane "Šubertijade", posvećene njegovoj muzici. Prvi javni koncert na kojem su izvedene isključivo Šubertove kompozicije, održan je neposredno pred njegovu smrt.

1839. - Rođen Emil Škoda, poznati češki industrijalac i osnivač firme "Škoda". Prvo je bio glavni inžinjer male tvornice strojeva u Plzenu, a potom je, 1869. godine, kupio tvornicu koja je ponijela njegovo ime "Škoda" te počeo s njenim proširenjem.

1888. - Kubanski velemajstor Hose Raul Kapablanka (Jose Capablanca), svjetski prvak u šahu od 1921. do 1927. godine, rođen je na današnji dan. U periodu od 1914. do 1924. godine, izgubio je samo jednu partiju, po čemu je jedinstven u historiji šaha.

1906. – Radijska konferencija u Berlinu prihvatila je SOS kao međunarodni signal za pomoć.

1916. – Semjuel Goldvin (Samuel Goldwyn) i Edgar Selvin (Selwyn) osnovali su kompaniju „Goldwyn“, danas jednu od najuspješnijih filmskih kompanija na svijetu.

1917. - Indira Gandi, prva premijerka Indije, i to u dva mandata, od 1966. do 1975. i od 1980. do 1984., kada su je ubili Siki - ekstremisti, pripadnici njene lične garde, rođena je na današnji dan. Političko iskustvo stekla je uz oca, prvog premijera Indije i jednog od osnivača Pokreta nesvrstanih Džavaharlala Nehrua.