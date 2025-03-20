Sudanska vojska blizu preuzimanja kontrole nad predsjedničkom palatom u Kartoumu

Sudanska državna TV javila je u četvrtak da je vojska blizu preuzimanja kontrole nad predsjedničkom palatom u Kartoumu od paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) , označavajući značajan pomak u dvogodišnjem sukobu koji prijeti razoriti tu zemlju.

U srijedu navečer izbili su teški sukobi u blizini palate, čule su se eksplozije i zračni napadi vojske usmjereni na središte Khartouma, saopćili su svjedoci i vojni izvori za Reuters.

Nakon skoro dvije godine rata, RSF kontrolira veći dio zapadnog Sudana i dijelove glavnog grada Kartouma, ali gubi uporište u središnjem Sudanu u korist vojske.

Dvije vojne frakcije izvele su puč 2021., zbacivši prijelaznu civilnu vladu, a rat je izbio u aprilu 2023. nakon što su planovi za novu tranziciju pokrenuli nasilne sukobe.

Rat je doveo do onoga što UN naziva najvećom svjetskom humanitarnom krizom, pri čemu se i RSF i vojska optužuju za široko rasprostranjena kršenja ljudskih prava.