BiH glasala "za": Evo šta piše u tekstu rezolucije Generalne skupštine UN-a o Gazi

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) je sa 149 glasova za usvojila rezoluciju kojom se zahtijeva hitan, bezuslovan i trajan prekid vatre u ratu u Pojasu Gaze i pristup Palestinaca humanitarnoj pomoći. Među državama koje su glasale "za" je bila i Bosna i Hercegovina. Dvanaest država je bilo protiv, dok je 19 zemalja bilo suzdržano. Ove države su bile protiv Protiv su glasale Argentina, Fidži, Mađarska, Izrael, Mikronezija, Nauru, Palau, Papu Nova Gvineja, Paragvaj, Tonga, Tuvalu i SAD. Među suzdržanima su bile dvije države iz regiona, odnosno Albanija i Sjeverna Makedonija.

Naglašavajući imperativ osiguranja odgovornosti za sva kršenja međunarodnog prava kako bi se okončalo nekažnjivost, osigurala pravda, odvratila buduća kršenja, zaštitili civili i promovirao mir: 1. Zahtijeva trenutno, bezuvjetno i trajno primirje, koje će poštovati sve strane; 2. Podsjeća na svoj zahtjev za trenutno, dostojanstveno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca koje drže Hamas i druge grupe; Obaveze prema međunarodnom pravu 3. Također zahtijeva da strane u potpunosti, bezuvjetno i bez odlaganja provedu sve odredbe Rezolucije Vijeća sigurnosti 2735 (2024) od 10. juna 2024. godine, uključujući trenutno primirje, oslobađanje talaca, povratak posmrtnih ostataka ubijenih talaca, razmjenu palestinskih zatvorenika, povratak palestinskih civila u njihove domove i naselja u svim područjima Pojasa Gaze i potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze; 4. Zahtijeva da sve strane u sukobu poštuju svoje obaveze prema međunarodnom pravu, uključujući međunarodno humanitarno pravo, posebno u pogledu vođenja neprijateljstava i zaštite civila, te naglašava potrebu za odgovornošću za kršenja od strane svih strana; 5. Oštro osuđuje svako korištenje izgladnjivanja civila kao metode ratovanja i nezakonito uskraćivanje humanitarnog pristupa te naglašava obavezu da se civilima u Pojasu Gaze ne uskraćuju objekti neophodni za njihov opstanak, uključujući i namjerno sprečavanje dostave pomoći i pristupa; 6. Naglašava da je okupacijska sila dužna prema međunarodnom pravu osigurati da humanitarna pomoć stigne do sveg stanovništva kojem je potrebna i zahtijeva hitno i trajno omogućavanje potpunog, brzog, sigurnog i nesmetanog dolaska humanitarne pomoći u velikim razmjerima, uključujući hranu i medicinske potrepštine, u i širom Pojasa Gaze i njene dostave svim palestinskim civilima, kao i goriva, opreme, skloništa i pristupa čistoj vodi, u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom, uz puno poštovanje humanitarnih principa humanosti, neutralnosti, nepristrasnosti i nezavisnosti, u koordinaciji s Ujedinjenim nacijama;

Nacrt Rezolucije . Screenshot Nacrt Rezolucije . Screenshot

7. Zahtijeva da strane u potpunosti ispune svoje obaveze prema međunarodnom pravu, uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima, u odnosu na osobe koje pritvaraju, uključujući i hitno, dostojanstveno i bezuvjetno oslobađanje svih proizvoljno pritvorenih i vraćanje svih ljudskih posmrtnih ostataka; 8. Podsjeća na svoju odluku, iz rezolucije 79/232 od 19. decembra 2024. godine, da od Međunarodnog suda pravde, prioritetno i s najvećom hitnošću, zatraži savjetodavno mišljenje o obavezama Izraela, kao okupacijske sile i kao člana Ujedinjenih nacija, u vezi s prisustvom i aktivnostima Ujedinjenih nacija, uključujući njene agencije i tijela, druge međunarodne organizacije i treće države, na i u vezi s okupiranom palestinskom teritorijom, uključujući osiguranje i olakšavanje nesmetanog obezbjeđivanja hitno potrebnih zaliha neophodnih za opstanak palestinskog civilnog stanovništva, kao i osnovnih usluga i humanitarne i razvojne pomoći, u korist palestinskog civilnog stanovništva i u znak podrške pravu palestinskog naroda na samoopredjeljenje; 9. Zahtijeva da Izrael, okupaciona sila, odmah prekine blokadu, otvori sve granične prijelaze i osigura da pomoć stigne do palestinskog civilnog stanovništva u cijelom Pojasu Gaze odmah i u velikom obimu, u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu i humanitarnim principima; 10. Naglašava potrebu za odgovornošću kako bi se osiguralo da Izrael poštuje obaveze prema međunarodnom pravu i u tom smislu poziva sve države članice da pojedinačno i kolektivno preduzmu sve potrebne mjere, u skladu s međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija, kako bi se osiguralo da Izrael ispunjava svoje obaveze; 11. Poziva sve države članice da savjesno poštuju privilegije i imunitet svih službenika Ujedinjenih nacija, specijaliziranih agencija i srodnih organizacija i da se suzdrže od bilo kakvih djela koja bi ometala takve službenike u obavljanju njihovih funkcija, čime bi ozbiljno utjecala na pravilno funkcioniranje Organizacije; Štititi civile 12. Poziva sve države da poštuju i štite humanitarno osoblje i osoblje Ujedinjenih nacija i pridruženo osoblje, uključujući nacionalno i lokalno regrutovano osoblje, u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu; 13. Naglašava obavezu, u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom i nacionalnim zakonima i propisima, gdje je primjenjivo, da se poštuje i štiti medicinsko osoblje, kao i humanitarno osoblje koje se isključivo bavi medicinskim dužnostima, njihova prijevozna sredstva i oprema, kao i bolnice i druge medicinske ustanove, u svim okolnostima; 14. Također naglašava obavezu strana u oružanom sukobu da poštuju i štite civile i da neprestano brinu o očuvanju civilnih objekata, uključujući objekte neophodne za proizvodnju i distribuciju hrane, te da se suzdrže od napada, uništavanja, uklanjanja ili onesposobljavanja objekata koji su neophodni za opstanak civilnog stanovništva, te da poštuju i štite humanitarno osoblje i pošiljke koje se koriste za operacije humanitarne pomoći, u skladu s relevantnim odredbama međunarodnog prava;

Nacrt Rezolucije . Screenshot Nacrt Rezolucije . Screenshot