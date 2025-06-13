U izraelskom napadu na Iran oštećeno nuklearno postrojenje za obogaćivanje uranijuma

Iransko postrojenje za obogaćivanje uranijuma, Natanz, pretrpjelo je oštećenja u izraelskom napadu, saopćila je iranska agencija za atomsku energiju.

Snažno utvrđeno postrojenje nalazi se 240 kilometara južno od glavnog grada Teherana i sadrži hiljade centrifuga koje se koriste za obogaćivanje uranijuma za nuklearnu energiju.

Kompleks ima nadzemne i podzemne objekte i još uvijek nije jasno šta je tačno oštećeno. Dio objekta se nalazi pod zemljom, kako bi bio zaštićen od zračnih udara.

Natanz je ranije bio meta kibernetičkog napada virusom "Stuxnet", za koji se vjeruje da su ga razvile izraelske i američke obavještajne službe.