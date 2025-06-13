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SNAŽAN KOMPLEKS

U izraelskom napadu na Iran oštećeno nuklearno postrojenje za obogaćivanje uranijuma

Iz agencije je saopćeno da nije bilo prijavljenih žrtava

Nema detektovanog zračenja. AP

Dž. R.

13.6.2025

Iransko postrojenje za obogaćivanje uranijuma, Natanz, pretrpjelo je oštećenja u izraelskom napadu, saopćila je iranska agencija za atomsku energiju.

Snažno utvrđeno postrojenje nalazi se 240 kilometara južno od glavnog grada Teherana i sadrži hiljade centrifuga koje se koriste za obogaćivanje uranijuma za nuklearnu energiju.

Kompleks ima nadzemne i podzemne objekte i još uvijek nije jasno šta je tačno oštećeno. Dio objekta se nalazi pod zemljom, kako bi bio zaštićen od zračnih udara.

Natanz je ranije bio meta kibernetičkog napada virusom "Stuxnet", za koji se vjeruje da su ga razvile izraelske i američke obavještajne službe.

Iz agencije je saopćeno da nije bilo prijavljenih žrtava.

Šef UN-ovog nadzornog tijela za nuklearnu energiju, Rafael Grossi, rekao je da su iranske vlasti potvrdile da je Natanz "pogođen", ali da nije bilo povišenog nivoa zračenja.

Grossi je članovima odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju rekao da druga nuklearna postrojenja u Iranu, Isfahanu i Fordowu, "nisu pogođena".

Također, određeni mediji s Bliskog istoka navode i da su uništene neke od lokacija za proizvodnju oružja.

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# BLISKI ISTOK
# NUKLEARNO ORUŽJE
# IZRAEL
# IRAN
# URANIJUM
# NUKLEARNA POSTROJENJA
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