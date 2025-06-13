Adil Hadžimehmedović iz Teherana za "Avaz": Samo u jednom napadu je bilo 20 mrtvih i oko 50 ranjenih

U jutrošnjim napadima Izraela na Iran pogođeno je više vojnih i civilnih meta u Teheranu, kazao je za "Avaz" Adil Hadžimehmedović, voditelj SAHAR Balkan programa na bosanskom jeziku Iranske nacionalne radiotelevizije.

Iako se u prvim izvještajima pominju vojni i civilni zvaničnici, jasno je da će ukupan broj žrtava biti veći. U trenutku napada Hadžimehmedović je bio kući, a detonacije su probudile članove njegove porodice.

- Jedna raketa pala na oko 700 metara od moje kuće. Pogođen je stambeni kompleks sa univerzitetskim profesorima. Tu je ubijen dr. Tehranći, rektor najvećeg iranskog univerziteta Azad. Ubijen je i dekan jednog od fakulteta Nacionalnog univerziteta Šehid Behešti. Samo u jednom napadu je bilo 20 mrtvih i oko 50 ranjenih. U gradu Tabrizu su tri civila ubijena u jednom od napada. Mnogo civila je ubijeno ili ranjeno - kazao nam je Hadžimehmedović.

Prema informacijama iz Teherana dronovi koje je Iran lansirao kao odgovor na napad Izraela oboreni su iznad Jemena. Stanovnici Teherana su bijesni i očekuju snažniji odgovor.

- Napadi su počeli pred sabah, tako da je veliki broj ljudi bio budan, a sinoć su bile svečanosti povodom jednog iranskog vjerskog praznika. Izrael je najavio da bi situacija mogla potrajati nekoliko sedmica. Narod je gnjevan i očekuje snažnu odmazdu - kaže Hadžimehmedović za "Avaz".