Iran od kiparskog predsjednika zatražio da Izraelu prenese "određene poruke"

Iran je zatražio od Kipra da prenese „određene poruke“ Izraelu, potvrdio je danas kiparski predsjednik Nikos Christodoulides, dodajući da očekuje da će kasnije tokom dana razgovarati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Nije precizirao od koga su poruke došle, niti o čemu se tačno radi, iako se zna da je ministar vanjskih poslova Kipra u petak navečer razgovarao sa svojim iranskim kolegom.

Christodoulides je izrazio nezadovoljstvo, kako je rekao, sporom reakcijom Evropske unije na krizu na Bliskom istoku. Naveo je da je Kipar zatražio hitno sazivanje vanrednog sastanka ministara vanjskih poslova EU.

– Evropska unija ne može tvrditi da ima geopolitičku ulogu, a da istovremeno posmatra sve ove događaje bez da makar sazove sastanak Vijeća za vanjske poslove – rekao je Christodoulides novinarima.

Kipar je ponudio pomoć u evakuaciji državljana trećih zemalja iz regije i pozvao sve strane da se suzdrže od daljnje eskalacije sukoba.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je u nedjelju da je Iran spreman obustaviti raketne napade na Izrael, naglašavajući da se oni izvode isključivo u svrhu samoodbrane.

– Ako prestane agresija, prestat će i naš odgovor – rekao je Aragči tokom obraćanja stranim ambasadorima u Teheranu.

Dodao je i da žali zbog otkazivanja pregovora o nuklearnom sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su za nedjelju bili zakazani u Omanu.

– Danas smo trebali predstaviti vlastiti prijedlog za nuklearni sporazum sa SAD, koji je mogao otvoriti put ka dogovoru – rekao je, ističući da je Izrael bio protiv toga.