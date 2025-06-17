Merc: Izrael obavlja prljavi posao za cijeli Zapad

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je na marginama samita G7 da Izrael trenutno "obavlja prljavi posao za cijeli Zapad". U intervjuu za ZDFheute osvrnuo se na sve veću eskalaciju na Bliskom istoku i ulogu iranskog režima u destabilizaciji regije.

- Rukovodstvo u Teheranu je donijelo smrt i uništenje svijetu – napadima, ubistvima i ubistvima iz nehata, preko Hezbolaha, Hamasa. Napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. nikada ne bi bio moguć bez režima u Teheranu. Mogu samo reći da imam najveće poštovanje prema izraelskoj vojsci, izraelskom rukovodstvu, što ima hrabrosti da ovo učini - rekao je Merc i dodao da izraelska vojska sama ne može završiti operacije jer joj je potrebno oružje koje posjeduju samo Sjedinjene Američke Države.

Prema njegovim riječima, izraelski napadi su značajno oslabili vodstvo u Teheranu, koje se, smatra on, vjerovatno neće vratiti na prethodnu snagu.

- Ovaj režim je vrlo oslabljen i vjerovatno se neće vratiti na svoju prethodnu snagu, što budućnost zemlje čini neizvjesnom. Morat ćemo pričekati i vidjeti - izjavio je Merc za Welt tokom G7 samita u Kanadi.

Dodao je da ponuda evropskih zemalja za diplomatsku pomoć još uvijek važi, ukoliko se stvore uvjeti za nastavak pregovora.

- Ako bi se pojavila nova situacija, Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo bi ponovo bile spremne pružiti diplomatsku pomoć, kao što su bile do prošlog četvrtka - rekao je Merc.