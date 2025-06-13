Merc: Netanjahu mi je javio da će Izrael napasti Iran

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) informirao je njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz) o izraelskom napadu na Iran tokom telefonskog razgovora u petak ujutro.

U saopćenju kancelara Merca se navodi da Izrael ima pravo da se brani i da Iran ne bi trebao razvijati nuklearno oružje, ali je Merc pozvao obje strane da se suzdrže od eskalacije.

Izrael je u petak pokrenuo napade na Iran, navodeći da su ciljevi bili nuklearna postrojenja, fabrike balističkih projektila i vojni komandanti, u sklopu operacije s ciljem da se spriječi Teheran u izgradnji nuklearnog oružja.

Merc je izjavio da Njemačka blisko koordinira svoje aktivnosti s partnerima, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Velikom Britanijom i Francuskom.

– Pozivamo obje strane da se uzdrže od koraka koji bi mogli dovesti do daljnje eskalacije i destabilizacije cijele regije – rekao je Merc, prenosi Reuters.

On je sazvao sastanak sigurnosnog kabineta, na kojem je dogovoreno da se preduzmu sve neophodne mjere kako bi se zaštitili njemački građani u Izraelu, Iranu i regiji, te da se poveća sigurnost jevrejskih i izraelskih objekata u Njemačkoj, navodi se u saopćenju.

Merc je dodao da Njemačka već godinama izražava zabrinutost zbog naprednog nuklearnog programa Irana, te da Teheran i dalje ne ispunjava svoje obaveze u pogledu transparentnosti rada na obogaćivanju materijala koji se može koristiti za izradu nuklearnog oružja.