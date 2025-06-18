Izrael ukida dio mjera: "Otvaramo ekonomiju, ovo je poruka pobjede nad Iranom"

Izraelska vlada odobrila je preporuke vojske za ublažavanje domaćih ograničenja, što je ministar odbrane Israel Kac opisao kao "poruku pobjede" nad Iranom. Nakon sastanka s predstavnicima Izraelskih obrambenih snaga (IDF) i Zapovjedništva za civilnu zaštitu (HFC) Kac je najavio da će se mjere početi ukidati od ove večeri.

- Uz pojačane vojne operacije protiv Irana radi uklanjanja prijetnji, ponovno ćemo otvoriti ekonomiju, postupno ukinuti ograničenja za stanovništvo i vratiti Izrael na put normalnog funkcioniranja i sigurnosti - izjavio je Kac.

Dodao je da je odluka o ponovnom otvaranju privrede "poruka pobjede nad iranskim neprijateljem".

- Oni dolaze nanositi štetu i zaustavljati život, dok mi njih napadamo, štitimo svoje stanovništvo i istovremeno krećemo u postupno ponovno otvaranje privrede i pogođenih područja, sve u skladu sa sigurnosnim procjenama - rekao je.

Kacova odluka dolazi nakon što je Iran u noći s ponedjeljka na utorak ispalio oko 30 projektila na Izrael. Ti manji napadi potaknuli su neke vojne analitičare na zaključak da su izraelski udari na iranske položaje za lansiranje i skladišta balističkih projektila oslabili iransku sposobnost za ozbiljniji protunapad. Institut za proučavanje rata, američki think-tank sa sjedištem u Vašingtonu, objavio je jučer da je Izrael "vjerovatno umanjio iranske sposobnosti za izvođenje balističkih napada".