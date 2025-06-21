"Pentagon pizza" ponovo postala popularna zbog rata Irana i Izraela: Znate li šta predstavlja ova teorija?

"Pentagon pizza" teorija već decenijama postoji u Vašingtonu (Washingtonu), a ona kaže da se po aktivnostima u picerijama i drugim restoranima u blizini sjedišta ministarstva odbrane SAD može "predvidjeti" neki značajan događaj u svijetu.

Zanimljivo je to da teorija nalaže da natprosječna aktivnost u kasnim satima u restoranima oko Pentagona može poslužiti kao znak da se u ovoj zgradi priprema "nešto veliko."

Iako postoji dugi niz godina, ova teorija je sada postala popularna na društvenim mrežama, da postoji čak veoma praćen nalog na X-u pod nazivom "Pentagon Pizza Report".