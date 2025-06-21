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POSTOJI VEĆ DECENIJAMA

"Pentagon pizza" ponovo postala popularna zbog rata Irana i Izraela: Znate li šta predstavlja ova teorija?

Miks je rekao za „Los Angeles Times“ da se sličan porast narudžbi pica dogodio i u decembru 1998. godine, tokom procesa opoziva bivšeg predsjednika

Pentagon Pizza Report. nextpit (KI-erstellt)

A. O.

21.6.2025

"Pentagon pizza" teorija već decenijama postoji u Vašingtonu (Washingtonu), a ona kaže da se po aktivnostima u picerijama i drugim restoranima u blizini sjedišta ministarstva odbrane SAD može "predvidjeti" neki značajan događaj u svijetu.

Zanimljivo je to da teorija nalaže da natprosječna aktivnost u kasnim satima u restoranima oko Pentagona može poslužiti kao znak da se u ovoj zgradi priprema "nešto veliko."

Iako postoji dugi niz godina, ova teorija je sada postala popularna na društvenim mrežama, da postoji čak veoma praćen nalog na X-u pod nazivom "Pentagon Pizza Report".

Pentagon Pizza Report. Screenshot / Platforma X

Na ovom nalogu objavljuju se ažuriranja o aktivnosti u restoranima u blizini sjedišta ministarstva odbrane Amerike.

Inače, 12. juna, Pentagon Pizza Report je objavio da su "gotovo sve picerije u blizini Pentagona zabilježile ogroman porast aktivnosti" oko 19 sati po lokalnom vremenu, a upravo u tom vremenskom periodu, Izrael je izveo napad na Iran.

Veliki broj isporuka

Još iz doba Hladnog rata potiče porijeklo ove teorije, kada su sovjetske obavještajne službe pratile neuobičajeno veliki broj isporuka pica kako bi procijenile spremnost na moguće krize.

Vlasnik restorana Domino’s u Vašingtonu, Frank Miks (Meeks), 1. avgusta 1990. godine je primjetio kako je iznenada porasla isporuka u zgrade CIA-e, baš uoči invazije Iraka na Kuvajt, koja je pokrenula Zaljevski rat.

Ipak nije slučajnost

Ono što je tada smatrao slučajnošću, s godinama je postalo obrazac.

Miks je rekao za „Los Angeles Times“ da se sličan porast narudžbi pica dogodio i u decembru 1998. godine, tokom procesa opoziva bivšeg predsjednika Bila Klintona (Billa Clintona).

Odbacivanje teorije

Međutim, dužnosnici ministarstva odbrane godinama odbacuju ovu teoriju, navodeći da njihovi zaposleni imaju "puno opcija" unutar same zgrade.

Portparol Pentagona rekao je za „Newsweek“ da "postoje mnoge opcije za picu unutar zgrade", dodajući da zaposleni također mogu naručiti suši, sendviče, krofne i kafu unutar sjedišta ministarstva odbrane.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# VAŠINGTON
# TEORIJA
# PENTAGON PIZZA
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