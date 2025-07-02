Svijet su zbog Hormuza dijelili trenuci od ekonomskog haosa

Nekoliko zvaničnika iz SAD, pozivajući se na obavještajne podatke, poručili su kako su svijet dijelili trenuci od ekonomske katastrofe i zatvaranja Hormuškog moreuza u jeku rata između Irana i Izraela.

Vojska Irana prošlog mjeseca je utovarila pomorske mine na brodove u Perzijskom zaljevu, prema izvještajima zvaničnika.

Pojačana zabrinutost

To je pojačalo zabrinutost u Vašingtonu (Washingtonu) da se Teheran pripremao za blokadu Hormuškog moreuza nakon izraelskih napada. Prethodno neprijavljene pripreme, koje su otkrile američke obavještajne službe, dogodile su se neko vrijeme nakon što je Izrael pokrenuo svoj prvi raketni napad na Iran 13. juna, kažu zvaničnici koji su tražili da ostanu anonimni kako bi razgovarali o osjetljivim obavještajnim pitanjima.

Utovar mina, koje nisu postavljene u moreuzu, sugerira da je Teheran ozbiljno namjeravao zatvoriti jednu od najprometnijih brodskih ruta na svijetu, potez koji bi eskalirao već zahuktavajući sukob i ozbiljno ugrozio globalnu trgovinu.

Izvori ne otkrivaju kako je SAD utvrdio da su mine postavljene na iranskim brodovima, ali takvi obavještajni podaci se obično prikupljaju putem satelitskih snimaka, tajnih ljudskih izvora ili kombinacijom obje metode.

- Zahvaljujući predsjednikovoj briljantnoj izvedbi Operacije „Ponoćni čekić“, uspješnoj kampanji protiv Huta i kampanji maksimalnog pritiska, Hormuški moreuz je ostao otvoren, sloboda plovidbe je vraćena, a Iran je značajno oslabljen - rekao je jedan od zvaničnika.

Nagli porast

Oko petine globalnih pošiljki nafte i plina prolazi kroz Hormuški moreuz, a blokada bi vjerovatno izazvala nagli porast svjetskih cijena energije.

Globalne referentne cijene nafte pale su za više od 10 posto od američkih napada na iranska nuklearna postrojenja, dijelom i zbog olakšanja što sukob nije izazvao značajne poremećaje u trgovini naftom.