Izraelski ministar: "Iranska Revolucionarna garda pokušala je napasti naše državljane na Kipru"

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar izjavio je da je Iranska revolucionarna garda pokušala izvesti napad na izraelske državljane na Kipru, ali da je plan spriječen zahvaljujući saradnji kiparskih i izraelskih sigurnosnih službi.

Sa’ar je tu informaciju objavio na platformi X, bez navođenja dodatnih detalja o navodnom napadu. Iran se za sada nije oglasio.

Ranije danas, kiparske vlasti su potvrdile da su uhapsile britanskog državljanina pod sumnjom za terorizam i špijunažu.

Prema navodima lokalnih medija, osumnjičeni je od sredine aprila pratio britansku vojnu bazu RAF-a u obližnjem Akrotiriju, kao i jednu kiparsku vojnu bazu.

Za sada nije jasno da li se hapšenje ove osobe dovodi u vezu sa navodnom zavjerom koju je spomenuo izraelski ministar.