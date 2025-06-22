Antonio Prlenda za "Avaz": Važno je šta se događa iza zavjese i šta će sada ponuditi Tramp

Iako se u javnosti ostavljao dojam da će Iran imati više vremena da pristane na uvjete zapada i ograničenja svog nuklearnog programa, te se pominjao rok od dvije sedmice u kojem će odluka biti donesena, SAD su jučer bombardirale iranska nuklearna postrojenja u Natanzu, Fordou i Isfahanu. U okviru operacije "Ponoćni čekić" na Iran je bačeno 75 bombi, među kojima i 14 "razbijača bunkera", odnosno bombi GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator).

- Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je uradio isto što i Putin u Ukrajini - zanemario je mogućnosti diplomatskih pregovora i upotrijebio oružanu silu. Osim pitanja kako će na ovo odgovoriti Iran, mene sada mnogo više zabrinjava je li Tramp time postavio nove standarde za druge nasilnike po svijetu - kazao je za Avaz vojni analitičar Antonio Prlenda.

On dodaje da Iran želi pregovore, ali da se pred domaćom javnošću ne želi pokazati poraženim.

- Iran sada može udariti raketama i dronovima i po američkim bazama i brodovima u regiji, smetati trgovačkim brodovima u Hormuzu ili čak izvoditi terorističke napade na veleposlanstva. Sve to bi moglo rasplamsati sukob. Zato je važno ono što se događa iza zavjese - što će sada ponuditi Tramp, a na što može pristati Iran - ističe Prlenda.