Iranski ambasador u UN-u: Amerika je produžena ruka prljavog izraelskog režima, sve je zasnovano na lažnim tvrdnjama

Na vanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a povodom američkih napada na iranska nuklearna postrojenja, obratio se i iranski ambasador Amir-Saeid Iravani. U svom govoru pred Vijećem, oštro je osudio američki napad i izrazio zabrinutost u ime iranskog naroda.

Zahvalio je članicama koje, kako je rekao, stoje na "pravoj strani historije", i optužio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je ponovo "uvukao Ameriku u rat", opisujući američku politiku kao produženu ruku "prljavog izraelskog režima" na Bliskom istoku.

Iravani je naglasio da Iran zadržava pravo na odbranu te da će vrijeme, mjesto i oblik odgovora odrediti iranske oružane snage. Istakao je kako Iran ima iskustva u borbi protiv snažnijih neprijatelja i da je spreman to ponoviti.

Također je rekao da rat koji vode Izrael i SAD ne daje stvarne rezultate i da će ovi događaji ostati upamćeni kao trenutak kada je članica UN-a napadnuta bez opravdanja. Osvrnuo se i na američku prošlost, optuživši SAD za licemjerje i kazavši da su jedina zemlja koja je koristila nuklearno oružje, pri čemu su, prema njegovim riječima, usmrtili milione nedužnih.

Na kraju je pozvao Sjedinjene Američke Države da se povuku i obustave rat protiv Irana, za koji tvrdi da se temelji na lažnim optužbama.