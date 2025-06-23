Orban pozvao EU da odustane od zabrane uvoza ruskog gasa: "Ovo je ozbiljna prijetnja"

Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je Evropsku uniju da skine sa dnevnog reda predloženu zabranu uvoza ruskog gasa, zbog očekivanog porasta cijena energenata nakon američkog bombardovanja Irana.

- Moramo se boriti sa daljim povećanjem cijena energije. Ovo je ozbiljna prijetnja. Stoga moramo da uklonimo briselske regulative i zabrane ruske energije. Imamo dovoljno problema s obzirom na negativan utjecaj iransko-izraelskog rata oko cijena energenata - rekao je Orban nakon sastanka sa mađarskim Savjetom odbrane, prenosi Reuters.