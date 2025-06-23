Katar zatvorio zračni prostor nakon prijetnji: Stiglo upozorenje za građane iz još jedne države

Kao dio mjera poduzetih uslijed razvoja događaja u regionu, Katar je potvrdio da je privremeno zatvorio zračni prostor, saopćilo je ministarstvo vanjskih poslova Katara.

Ovakav potez je osigurao sigurnost stanovnika i posjetilaca. Nakon što je Iran ponovio ranije prijetnje osvetom Americi nakon napada na njihova nuklearna postrojenja, uslijedilo je zatvaranje zračnog prostora Katara.

Ambasada SAD u Kataru ranije je izdala poruku građanima SAD u kojoj je navedeno da ostanu u skloništu do daljnjeg.

Prijetnje Irana

Preporuka dolazi uslijed sve većih prijetnji Irana da će odgovoriti na američke napade za vikend na iranska nuklearna postrojenja.

Pored toga, ovim savjetima se pridružila i britanska vlada. Poruke su stigle zaposlenima i studentima iz različitih institucija sa sjedištem u Dohi. Katar tvrdi da je situacija stabilna.

U porukama SAD-a i Velike Britanije navedeno je da je preporuka "iz opreza" te nisu ponudili dodatne informacije.

Dva američka zvaničnika su rekla Reutersu da bi Iran uskoro mogao izvršiti napade na američke snage na Bliskom istoku, a jedan izvor je rekao da bi se to moglo dogoditi u narednih dan ili dva.

Spremni na poduzimanje mjera

Komentirajući tu poruku, portparol katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari rekao je u saopćenju da je sigurnosna situacija u zemlji i dalje stabilna, dodajući da savjetovanje ambasade ne ukazuje na nikakvu konkretnu prijetnju.

Al Ansari je rekao da je Katar spreman poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost svojih građana i stanovnika.