Njujork bi mogao dobiti prvog muslimanskog gradonačelnika: Mamdani vodi u prvom krugu izbora

Zohran Mamdani, 33-godišnji demokratski socijalist i državni zastupnik, na dobrom je putu da postane prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka. Prema preliminarnim rezultatima, pobijedio je u prvom krugu demokratskih predizbora, iako se konačni ishod očekuje tek za nekoliko dana.

Prvi krug

Nakon što je prebrojano 91 posto glasova u prvom krugu predizbora, Mamdani, državni zastupnik, imao je 43,5 posto glasova. Andrew Cuomo, bivši guverner New Yorka koji je do posljednjih sedmica bio veliki favorit, dobio je s 36,4 posto i priznao je poraz u utorak navečer. Govoreći na predizbornom skupu, Cuomo je rekao da je Mamdani vodio "stvarno pametnu, dobru i utjecajnu kampanju".

- Večeras je njegova večer. Zaslužio je. Pobijedio je - rekao je Cuomo. Brad Lander, progresivni njujorški kontrolor, bio je treći s 11,4 posto.

New York City koristi sistem glasanja s rangiranim izborom, a budući da nijedan kandidat vjerovatno neće dosegnuti 50 posto, izborna komisija sada će prebrojavati kandidate drugog izbora. Predviđa se da će Mamdani, koji je prošle sedmice podržao Landera, imati više koristi od prebrojavanja glasova nego Cuomo.

Mamdanijev zapanjujući uspon poslužit će kao ukor demokratskom establišmentu i dati nadu drugim progresivcima koji se nadaju kandidirati na izborima širom zemlje. Cuoma su podržavali bogati donatori i val centrističkih osoba, uključujući Billa Clintona, ali Mamdani je imao koristi od porasta podrške među mladima.

Govoreći u utorak navečer, Cuomo je rekao da je nazvao Mamdanija kako bi mu "čestitao".

- Organizovao je sjajnu kampanju i dirnuo je mlade ljude, inspirirao ih, pokrenuo i natjerao ih da dođu glasati. Iskreno mu plješćem zbog njegovog truda - rekao je Cuomo.

Cuomo je za New York Times rekao da bi se ipak mogao kandidovati na izborima za gradonačelnika u novembru kao nezavisni.

- Želim analizirati i razgovarati s nekim kolegama - rekao je.

No s obzirom na izrazito demokratski sastav New Yorka i nepopularnost aktualnog gradonačelnika Erica Adamsa, Mamdani će biti favorit za gradonačelnika New Yorka.

Sukob različitih demokrata

Utrka za gradonačelnika New Yorka pomno se prati širom SAD-a. Sukobljenjem dva drastično različita demokrata, stranka je ponudila viziju onoga što birači žele od stranke koja se mučila predstaviti koherentnu alternativu Donaldu Trumpu.

Cuomo, bivši guverner centrista, i Mamdani pojavili su se kao vodeći kandidati u posljednjim sedmicama predizbora, a Mamdani je smanjio jaz za Cuomom zahvaljujući obilju entuzijazma mladih Njujorčana.

Mamdani se nadao da će imati koristi od sistema glasanja s rangiranim izborom na predizborima, koji omogućuje biračima da rangiraju pet kandidata po redoslijedu preferencija.

Cuomo, koji je izabran na tri mandata za guvernera prije nego što je dao ostavku u sramoti usred optužbi za seksualno uznemiravanje, ušao je u utrku s daleko većom prepoznatljivošću imena i u jednom trenutku imao je prednost od 30 bodova u anketama. No, anketa objavljena u ponedjeljak pokazala je da je Mamdani pobijedio na predizborima nakon više krugova prebrojavanja.

Mamdani se kandidovao na progresivnoj platformi, obećavajući zamrzavanje stanarine i besplatne autobuse širom grada, a njegovu kampanju potaknula je podrška na društvenim mrežama koja je nadmašila podršku njegovih suparnika. Podržala ga je Alexandria Ocasio-Cortez na događaju kojem su prisustvovale hiljade ljudi u junu, a dobio je i podršku Bernieja Sandersa, senatora iz Vermonta.

Cuomo je bio mnogo manje vidljiv, izbjegavajući velike skupove u korist strogo kontroliranih nastupa u sindikalnim uredima i drugim malim mjestima. Kako se utrka sužavala, njegova kampanja i organizacije koje ga podržavaju, od kojih su neke financirali milijarderi republikanski donatori, usredotočile su se gotovo isključivo na napad na Mamdanija, trošeći milione dolara na poštanske pošiljke i TV reklame. New York Times izvijestio je da je Cuomo na predizborima imao koristi od više od 25 miliona dolara vanjske potrošnje, što je gradski rekord.

Optužba za mito

Prijevremeno glasanje u New Yorku započelo je 14. juna, a grad je saopćio da je do nedjelje glasalo više od 380.000 ljudi, što je više nego dvostruko više od broja koji je glasao prijevremeno na predizborima 2021. Toplotni val u utorak - temperature u New Yorku dosegle su 38°C - čini se da nije smanjio izlaznost, s procjenama da je glasalo više od milion ljudi, izvijestio je CBS New York.

Pobjednik predizbora neće zagarantovano postati 111. gradonačelnik New Yorka, ali je vrlo vjerovatno u gradu u kojem registrovani demokrati znatno nadmašuju republikance.

Aktualni gradonačelnik Eric Adams, koji je pobijedio na izborima 2021. kao demokrat, ali se ove godine kandidira kao nezavisni kandidat, izrazito je nepopularan u gradu. Prošle godine Adams je optužen za primanje mita i prihvaćanje stranih priloga za kampanju, ali optužbe su odbačene u aprilu nakon što je intervenirala Trumpova administracija.