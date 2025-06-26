Predsjednik SAD poručio: "Pokuša li Iran ponovno uspostaviti nuklearni program, nećemo im dopustiti"

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD, rekao je da će sljedeće sedmice na razgovorima od Irana vjerojatno tražiti da prekine svoj nuklearni program, dodavši da je zahvaljujući američkim napadima na Iran brzo završen rat između Izraela i Teherana.

Tramp je rekao da je njegova odluka da se u nedjeljnom napadu koriste bombe za probijanje bunkera uništila iranski nuklearni program, dodavši da je to bila "pobjeda za sve".

- Bilo je to potpuno uništenje - rekao je, odbacivši tako prvu procjenu američke obrambene obavještajne agencije da će Iranu trebati samo nekoliko sedmica da obnovi svoj nuklearni program.

Budući pregovori

On je u Haagu na summitu NATO-a rekao kako ne misli da će Iran ponovno pokušati razviti nuklearno oružje. Teheran je desetljećima opovrgavao optužbe zapadnih čelnika da želi proizvesti nuklearno oružje.

- Razgovarat ćemo sljedeće sedmice s Iranom. Možda potpišemo sporazum. Ne znam. Ja mislim da to nije potrebno - rekao je Tramp.

Direktor CIA-e Džon Retklif (John Ratcliffe) nakon toga je saopćio kako pouzdani obavještajni podaci pokazuju da je iranski nuklearni program pretrpio znatnu štetu u nedavnim američkim napadima, ali nije naveo da je uništen.

- Novi obavještajni podaci iz historijski pouzdanog i tačnog izvora/metode pokazuju da je uništeno nekoliko ključnih iranskih nuklearnih pogona te da će proći godine dok ne budu obnovljeni - izjavio je Retklif.

Procjene štete

Izraelska nuklearna agencija procijenila je da su napadi "unazadili sposobnost Irana da razvije nuklearno oružje za mnogo godina". Bijela kuća je također prenijela izraelsku procjenu, iako je Tramp rekao da se ne oslanja na izraelske obavještajne podatke.

Tramp je rekao kako je uvjeren da će Teheran nastaviti ići diplomatskim putem prema pomirenju. Nije naveo pojedinosti o tome gdje bi se iduće sedmice trebali održati razgovori niti ko bi na njima trebao sudjelovati.

- Pokuša li Iran ponovno uspostaviti svoj nuklearni program, mi to nećemo dopustiti -rekao je.