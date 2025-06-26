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POSLIJERATNO AŽURIRANJE

Nakon prvobitnih tvrdnji Izraela da je Iran napao bolnicu, objavili da su uništene laboratorije

Univerzitet je saopćio da je šteta na šest uništenih laboratorija izbrisala godine rada na različitim istraživačkim projektima u medicini i biologiji

Napad na Izrael. AP

Dž. R.

26.6.2025

U udaru iranskog projektila 19. juna na kampus Univerzitetskog medicinskog centra Soroka u Izraelu, uništeno je šest istraživačkih laboratorija Univerziteta Ben Gurion, a devet drugih oštećeno, navodi obrazovna ustanova u poslijeratnom ažuriranju.

Neposredno nakon napada Izrael je objavio da je Iran gađao i pogodio bolnicu u Soroki, ali je Iran negirao tvrdnjama da je dio bolnice oštećeno zbog posljedica detonacija i da su gađani objekti povezani s vojskom.

Univerzitet je saopćio da je šteta na šest uništenih laboratorija izbrisala godine rada na različitim istraživačkim projektima u medicini i biologiji.

Učionice, nastavni laboratoriji i soba za disekciju Fakulteta zdravstvenih nauka također su značajno pogođeni, zajedno s 30 zgrada na glavnom kampusu porodice Marcus.

Univerzitet, još uvijek procjenjujući troškove, procjenjuje da će se suočiti s "desecima, a možda čak i stotinama miliona šekela" štete.

Oštećeni su domovi 50 članova fakulteta ili osoblja i 48 studenata, pri čemu se 25 prvih i 41 drugih moralo evakuisati.

Četiri porodice iz grada čiji su domovi oštećeni smještene su u studentskim domovima, zajedno s nekim od evakuiranih zaposlenika.

# BOLNICA
# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
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