Nakon prvobitnih tvrdnji Izraela da je Iran napao bolnicu, objavili da su uništene laboratorije

U udaru iranskog projektila 19. juna na kampus Univerzitetskog medicinskog centra Soroka u Izraelu, uništeno je šest istraživačkih laboratorija Univerziteta Ben Gurion, a devet drugih oštećeno, navodi obrazovna ustanova u poslijeratnom ažuriranju.

Neposredno nakon napada Izrael je objavio da je Iran gađao i pogodio bolnicu u Soroki, ali je Iran negirao tvrdnjama da je dio bolnice oštećeno zbog posljedica detonacija i da su gađani objekti povezani s vojskom.

Univerzitet je saopćio da je šteta na šest uništenih laboratorija izbrisala godine rada na različitim istraživačkim projektima u medicini i biologiji.

Učionice, nastavni laboratoriji i soba za disekciju Fakulteta zdravstvenih nauka također su značajno pogođeni, zajedno s 30 zgrada na glavnom kampusu porodice Marcus.

Univerzitet, još uvijek procjenjujući troškove, procjenjuje da će se suočiti s "desecima, a možda čak i stotinama miliona šekela" štete.

Oštećeni su domovi 50 članova fakulteta ili osoblja i 48 studenata, pri čemu se 25 prvih i 41 drugih moralo evakuisati.

Četiri porodice iz grada čiji su domovi oštećeni smještene su u studentskim domovima, zajedno s nekim od evakuiranih zaposlenika.