SAD tvrdi da je uništio opremu za pretvaranje uranijuma u metal

Oprema koja pretvara uranijum u metalni oblik što je ključno za razvoj nuklearnog oružja uništena je tokom zračnih udara po ciljevima u Isfahanu.

Linija uređaja za metalizaciju uranijuma je uništena u napadu na postrojenje u Isfahanu čime je prema američkim izvorima onemogućen iranski napor pretvaranja uranijuma u nuklearni materijal, prenosi The New York Times.

Inače, metalizacija je proces u kojem se obogaćeni uranijumski plin hemijski pretvara u čvrsti metalni uranijum, a to se radi tako što se plin prvo pretvori u prah, a zatim zagrijava s metalima poput kalcijuma kako bi se dobio čisti uranijumski metal.

Nakon tog procesa u obliku metalnih šipki obogaćeni uranijum postaje fisioni materijal koji se montira u bojevu glavu rakete kao nuklearno oružje.

Osim uranijumskog plina, u Isfahanu se proizvode i drugi oblici uranijuma, uključujući uranijum dioksid koji se koristi kao gorivo za nuklearne reaktore.

Isfahansko postrojenje je bilo pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), posebno nakon potpisivanja Zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana (JCPOA) 2015. godine. Međutim, nakon povlačenja SAD iz sporazuma 2018, Iran je postupno smanjivao saradnju i ograničenja, uključujući aktivnosti u Isfahanu.