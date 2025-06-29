Ukrajina dronovima napala ruski aerodrom na Krimu, uništeni helikopteri

U ranim jutarnjim satima s aerodroma su pristizala izvješća o sekundarnim detonacijama.

U napadu su uništena tri ruska helikoptera – Mi-8, Mi-26 i Mi-28 – kao i samohodni protuzračni raketno-topovski sistem Pancir-S1. SBU navodi da su vatrom oštećeni i avioni s posadom, sistemi protuzračne odbrane, skladišta municije te izviđački i borbeni dronovi.

Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) izvela je napad dronovima na vojni aerodrom Kirovske na okupiranom Krimu, objavljeno je na službenom Telegram kanalu SBU-a.

- SBU sistemski radi na smanjenju sposobnosti Ruske Federacije da provodi zračne i bombarderske napade na teritoriju Ukrajine. Okupatori moraju shvatiti da njihova skupa vojna oprema i municija nisu sigurni nigdje - ni na prvoj crti, ni na privremeno okupiranim područjima, ni duboko u pozadini - poručili su iz službe.

Početkom juna pojavile su se informacije da se civilna zračna luka u Kerču, gradu pod ruskom okupacijom koji se nalazi oko 100 kilometara od vojnog aerodroma Kirovske, pretvara u vojnu bazu s ciljem lansiranja dronova prema Ukrajini, navodi se u novoj istrazi projekta Shemi Radija Slobodna Europa / Radija Sloboda.

Satelitske snimke Planet Labsa prikazuju radove i aktivnosti vojnog karaktera na aerodromu u Kerču. Usporedba fotografija snimljenih između februara i juna 2025. otkriva nove utvrde i kamuflažne strukture oko piste.