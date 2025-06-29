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SBU LANSIRALA DRONOVE

Ukrajina dronovima napala ruski aerodrom na Krimu, uništeni helikopteri

Okupatori moraju shvatiti da njihova skupa vojna oprema i municija nisu sigurni nigdje, poručili su

Pogođeno više ciljeva. Telegram

Dž. R.

29.6.2025

Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) izvela je napad dronovima na vojni aerodrom Kirovske na okupiranom Krimu, objavljeno je na službenom Telegram kanalu SBU-a.

U napadu su uništena tri ruska helikoptera – Mi-8, Mi-26 i Mi-28 – kao i samohodni protuzračni raketno-topovski sistem Pancir-S1. SBU navodi da su vatrom oštećeni i avioni s posadom, sistemi protuzračne odbrane, skladišta municije te izviđački i borbeni dronovi.

U ranim jutarnjim satima s aerodroma su pristizala izvješća o sekundarnim detonacijama.

- SBU sistemski radi na smanjenju sposobnosti Ruske Federacije da provodi zračne i bombarderske napade na teritoriju Ukrajine. Okupatori moraju shvatiti da njihova skupa vojna oprema i municija nisu sigurni nigdje - ni na prvoj crti, ni na privremeno okupiranim područjima, ni duboko u pozadini -  poručili su iz službe. 

Početkom juna pojavile su se informacije da se civilna zračna luka u Kerču, gradu pod ruskom okupacijom koji se nalazi oko 100 kilometara od vojnog aerodroma Kirovske, pretvara u vojnu bazu s ciljem lansiranja dronova prema Ukrajini, navodi se u novoj istrazi projekta Shemi Radija Slobodna Europa / Radija Sloboda.

Satelitske snimke Planet Labsa prikazuju radove i aktivnosti vojnog karaktera na aerodromu u Kerču. Usporedba fotografija snimljenih između februara i juna 2025. otkriva nove utvrde i kamuflažne strukture oko piste.

# NAPAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KRIM
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