Žestok ruski napad na Odesu: Najmanje dvoje mrtvih

U snažnom ruskom zračnom napadu na luku u Odesi poginule su dvije osobe, dok je šest drugih ranjeno, uključujući i dvoje stranih državljana, saopćili su danas ukrajinski zvaničnici.

Luka u Odesi, kroz koju prolazi gotovo 90 posto ukrajinskog izvoza, uključujući milione tona žita i metala, ponovo je bila meta napada.

- Danas je projektil Iskander pogodio pristanište u luci u Odesi. U tom trenutku radnici su istovarali metal s broda pod zastavom države Sveti Toma i Princip - objavio je zamjenik ukrajinskog premijera Oleksij Kuleba na Telegramu. U napadu su oštećeni lučka infrastruktura, dizalice, automobili i skladišta.

Prema riječima Kulebe, među poginulima su mehaničar i vozač kamiona, dok su među ranjenima dvoje sirijskih državljana i članovi posade civilnog broda.

- Ovo nije izoliran incident, već dio ciljane ruske kampanje protiv ukrajinske ekonomije i poljoprivrede, kao i globalne sigurnosti prehrane i slobode plovidbe - naveo je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na Telegramu.

Rusija redovno izvodi napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu, a intenzitet napada dodatno je porastao otkako je Ukrajina počela koristiti vlastiti pomorski koridor duž zapadne obale Crnog mora za izvoz robe. Moskva tvrdi da na taj način pokušava oslabiti ukrajinske ratne napore.

Pomorski koridor uspostavljen je u augustu 2023. godine, nakon što je propao sporazum s Rusijom o izvozu žita preko Crnog mora. Od tada je iz Odeske luke izvezeno 101 milion tona hrane, uključujući 78,5 miliona tona žita.