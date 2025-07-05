Dalaj Lama se nada da će doživjeti 130 godina, poručio da će se reinkarnirati nakon smrti

Dalaj Lama je izjavio da se nada da će doživjeti 130 godina, nekoliko dana nakon što je pokušao da ublaži spekulacije o svom nasljedniku rekavši da će se reinkarnirati nakon smrti.

Tibetanski budistički duhovni vođa govorio je tokom ceremonije koju su organizovali njegovi sljedbenici da bi se pomolili za njegov dug život. Dalaj Lama sutra puni 90 godina.

On je u decembru rekao Reutersu da bi mogao da doživi 110 godina.

- Još se nadam da ću živjeti više od 130 godina", rekao je Dalaj Lama pred stotinama sljedbenika iz cijelog svijeta koji su se okupili u sjevernom indijskom brdskom gradu Daramšala, gdje živi od kada je pobjegao sa Tibeta 1959. godine nakon neuspjelog ustanka protiv kineske vlasti.

Peking smatra Dalaj Lamu separatistom i insistira da kineski lideri moraju da odobre njegovog nasljednika.

Dalaj Lama je ranije izjavio da će se reinkarnirati u "slobodnom svijetu", a ove sedmice je rekao svojim sljedbenicima da je njegova neprofitna institucija jedina nadležna za priznavanje njegove reinkarnacije.