Broj žrtava poplava u Teksasu porastao na 32, među njima i 14 djece

U centralnom dijelu Teksasa potvrđena je smrt 32 osobe, među kojima je i 14 djece, nakon iznenadnih bujičnih poplava, saopćile su vlasti u subotu. Spasioci i dalje tragaju za nestalim kamperima, turistima i mještanima, javlja Reuters.

Zvaničnici su naveli da je više od 850 osoba spašeno, uključujući i one koji su se držali za drveće, nakon što je iznenadna oluja donijela do 38 centimetara kiše u području oko rijeke Guadalupe, oko 137 kilometara sjeverozapadno od San Antonija.

Među nestalima je više desetina osoba iz ljetnog kampa "Mystic", većinom djevojčica, nakon što je nivo rijeke iznenada porastao za gotovo devet metara.

- Znamo da rijeke znaju narasti, ali ovo niko nije očekivao - rekao je Rob Keli (Rob Kelly), sudija okruga Ker, najviši lokalni zvaničnik.

Šerif okruga Ker, Lari Leita (Larry Leitha), izjavio je da osam žrtava, uključujući troje djece, još uvijek nije identifikovano.

Vanredno stanje

Nacionalna meteorološka služba SAD-a saopćila je da je vanredno stanje zbog bujičnih poplava u okrugu Ker uglavnom završeno, iako je na širem području zadržano upozorenje na poplave do 19 sati. Oluje su donijele više od 30 centimetara kiše, što je polovina godišnjeg prosjeka za to područje.

Okrug Ker se nalazi u brdovitoj regiji Teksasa, poznatoj po svojoj nepristupačnoj prirodi, historijskim gradićima i turističkoj ponudi.

Viceguverner Teksasa, Dan Patrik (Dan Patrick), rekao je da se ne zna tačan broj posjetilaca koji su došli na proslavu Dana nezavisnosti uz rijeku.

- Ne znamo koliko ih je bilo u šatorima, prikolicama ili iznajmljenim kućama uz obalu - izjavio je za Fox News Live.

Kamp Mystic je u trenutku poplave imao 700 djevojčica, naveo je Patrik. Iz drugog ženskog kampa, "Heart O' the Hills", saopćeno je da je suosnivačica Džejn Regsdejl (Jane Ragsdale) poginula u poplavi, ali da tada nije bilo prisutnih kamperki jer je bilo između dvije smjene.

Deklaracija o katastrofi

Guverner Teksasa Greg Abot (Greg Abbott) rekao je na konferenciji za novinare da je zamolio predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da potpiše deklaraciju o katastrofi, što bi omogućilo pristup federalnoj pomoći. Američka ministrica sigurnosti Kristi Noem (Kristi Noem) potvrdila je da će Tramp ispuniti taj zahtjev.

Tramp je ranije tokom dana izjavio da se on i njegova supruga Melanija mole za žrtve. „Naši hrabri pripadnici službi spašavanja su na terenu i rade ono u čemu su najbolji“, napisao je na društvenim mrežama.

Tramp je ranije najavio planove da smanji ulogu federalne vlade u odgovoru na prirodne katastrofe, ostavljajući državama veću odgovornost.

Video snimci na internetu prikazuju gole betonske ploče gdje su ranije bile kuće i gomile ruševina uz obalu rijeke. Prema lokalnim medijima, spasioci su izvlačili ljude s krovova i drveća, ponekad praveći ljudske lance kako bi ih izvukli iz nabujale vode.

Bez upozorenja

Menadžer grada Kervila (Kerrville), Dalton Rajs (Dalton Rice), rekao je novinarima u petak da su ekstremne poplave počele prije zore bez prethodnog upozorenja, što je spriječilo vlasti da iz daju naredbu za evakuaciju, jer je rijeka Guadalupe prešla kritični nivo za manje od dva sata.

Zvaničnici za vanredne situacije su još u četvrtak upozorili da zapadni i centralni Teksas očekuju obilne padavine i rizik od bujičnih poplava, prema prognozama Nacionalne meteorološke službe za praznični vikend.

Ipak, kako je izjavio Nim Kid (Kidd), direktor teksaškog Ureda za upravljanje vanrednim situacijama, "prognoze nisu predvidjele količinu padavina koju smo zapravo vidjeli“"

Ova tragedija podsjeća na katastrofalnu poplavu rijeke Guadalupe iz 1987. godine, kada se utopilo deset tinejdžera koji su pokušali napustiti crkveni kamp, navodi Nacionalna meteorološka služba.