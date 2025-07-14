Teška nesreća na aerodromu: Pao avion koji je ranije letio iz Grčke ka Hrvatskoj, četiri osobe poginule

Četiri osobe su poginule u avionskoj nesreći koja se dogodila u nedjelju na aerodromu London Southend, izvijestio je u ponedjeljak BBC.

Nizozemska kompanija Zeusch Aviation potvrdila je da je njen let SUZ1 bio uključen u nesreću koja se dogodila na aerodromu u okrugu Essex, oko 80 kilometara od Londona, pri čemu je prema svjedocima došlo do eksplozije i "vatrene kugle".

Avion dužine 12 metara je u nedjelju letio iz Grčke ka Hrvatskoj, a zatim nastavio prema Southendu, s planiranim povratkom na aerodrom Lelystad u Nizozemskoj iste večeri.

Aerodrom London Southend objavio je da će zbog ozbiljnog incidenta ostati zatvoren do daljnjeg.