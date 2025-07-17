State Department: SAD nisu podržale izraelske napade na Damask

Sjedinjene Države nisu podržale nedavne izraelske napade u Siriji, saopćio je danas State Department, ističući da je Vašington jasno izrazio nezadovoljstvo nakon eskalacije tenzija i brzo reagovao kako bi spriječio daljnje napade.

Izrael je u srijedu izveo napade na Damask, istovremeno gađajući i vladine snage na jugu zemlje kako bi ih natjerao na povlačenje, tvrdeći da želi zaštititi sirijske Druze, manjinu koja živi u Libanu i Izraelu.

- Što se tiče izraelske intervencije i aktivnosti... Sjedinjene Države nisu podržale nedavne izraelske napade - rekla je glasnogovornica State Departmenta, Tami Brus, novinarima.

- Neću govoriti o budućim ili prošlim raspravama. Održavamo diplomatske kontakte s Izraelom i Sirijom na najvišem nivou kako bismo riješili trenutnu krizu i postigli trajni sporazum između dvije suverene države - rekla je.

Brus je odbila potvrditi da li SAD podržava Izrael u izvođenju takvih vojnih operacija kada ih smatra neophodnim.

- Neću govoriti o budućim ili prošlim raspravama. Trenutno se bavimo ovom specifičnom epizodom... i mislim da smo bili vrlo jasni u izražavanju našeg nezadovoljstva, što je predsjednik svakako učinio, te da smo brzo reagovali kako bi se napadi zaustavili - izjavila je.

Dodala je da SAD osuđuju nasilje u Siriji i da aktivno sarađuju sa svim stranama u zemlji kako bi se krenulo putem mira i nastavili razgovori o integraciji, te je pozvala sirijsku vladu da vodi te napore.