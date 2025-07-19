Najviša zgrada u EU otvara vidikovac u avgustu

Ovog ljeta, 53-katni toranj Varso u Varšavi otvorit će vidikovac na visini od 230 metara, nudeći poglede nebu pod oblake s najviše zgrade Europske unije.

Nazvan Highline Warsaw, najnovija i najviša atrakcija Varšave imat će krovnu terasu i bar samo nekoliko metara ispod glavnog vidikovca, kao i centar za doživljaje s virtualnim panoramama i detaljima o povijesti grada, kažu operateri.

Tačan datum otvorenja još nije objavljen, ali voditelj marketinga tvrtke koja upravlja objektom izjavio je da su u intenzivnoj fazi pripreme i trenutno planiraju otvaranje u kolovozu.

Vidikovcem i centrom za doživljaje upravljat će Magnicity, tvrtka koja upravlja vidikovcima u nekoliko većih gradova, uključujući Pariz, Rotterdam, Chicago i Berlin.

Završen 2022. godine, 310 metara visok toranj Varso nalazi se u središtu Varšave, u blizini poznate Palače kulture i znanosti, koja je s 237 metara bila najviša zgrada u Poljskoj do izgradnje novog nebodera.

Palača kulture i znanosti također ima vidikovac na visini od 130 metara.