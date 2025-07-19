Oružane snage BiH pokreću postupak protiv vojnika Asifa Džananovića koji je pao zbog droge: Da li će biti suspendiran

Postupak će rezultirati mjerama koje će se donijeti u skladu sa zakonom, a jedna od mogućih mjera je i suspenzija, potvrđeno je za portal "Avaza" od izvora iz Oružanih snaga BiH.

Zajednički štab Oružanih snaga BiH pokrenut će vojno-disciplinski postupak protiv vojnika Asifa Džananovića, koji je jučer uhapšen u Tuzli u velikoj akciji zbog narkotika, saznaje portal "Avaza".

Podsjećamo, Džananović je jučer uhapšen zajedno sa Lukom Kurtalićem u tuzlanskom naselju Sjenjak.

U velikoj akciji učestvovali su istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a su uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a i PS Kalesija.

Podsjetimo, kako je jutros saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, nakon višemjesečne istrage u cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga koja se provodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbama Općinskog suda u Tuzli, jučer su izvršeni pretresi objekata, vozila i lica na području Tuzle i Kalesije.

- Tom prilikom su pronađeni predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela iz člana 238 KZ F BiH - Nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pronađeni predmeti (automobili, motocikl, vatreno oružje sa rezervnim okvirima i municijom, novac, praškasta materija koja asocira na opojnu drugu, digitalna vaga, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se dovode u vezu ili potiču iz izvršenja krivičnih djela) su privremeno oduzeti, a licima koja se sumnjiče za počinjenje navedenih krivičnih djela, A. Dž. (1991) i L.K.(1995), obojica nastanjeni u Tuzli, je oduzeta sloboda. Isti se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP TK-a, a nakon kriminalističke obrade uz Izvještaj sa dokazima biće predati na nadležno postupanje tužiocu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona – saopćeno je.