Francuska pojačava podršku Ukrajini: Više pilota i borbenih aviona

U telefonskom razgovoru, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) i francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) dogovorili su proširenje vojne saradnje. Kako prenosi Reuters, Francuska će obučiti veći broj ukrajinskih pilota na borbenim avionima Mirage 2000-5 i osigurati dodatne letjelice za ukrajinske zračne snage.

Zelenski je poručio da je Makron potvrdio spremnost da primi dodatne pilote i ubrza njihovu obuku, što će, kako je naveo, značajno ojačati sposobnost Ukrajine za izvođenje preciznih zračnih udara. Riječ je o višenamjenskim avionima koji mogu nositi projektile SCALP-EG i druge sofisticirane sisteme naoružanja.

Osim toga, dogovorena je i kontinuirana isporuka projektila za francuske sisteme zračne odbrane SAMP/T, kao i finansiranje proizvodnje novih presretačkih dronova za potrebe ukrajinske vojske.

Ova podrška dolazi u trenutku kada Evropska unija uvodi novi paket sankcija Rusiji, a francuski predsjednik Makron naglašava da „Francuska neće napustiti Ukrajinu“ – šaljući snažnu poruku o odlučnosti Zapada da podrži ukrajinski otpor.