Palestinski predsjednik poziva na nove izbore za Nacionalno vijeće prije kraja godine

Palestinski predsjednik Mahmud Abas (Mahmoud Abbas) u subotu je izdao dekret kojim se poziva na izbore za formiranje novog Palestinskog nacionalnog vijeća prije kraja 2025. godine, prema palestinskoj novinskoj agenciji Wafa, javlja Anadolija.

Odluka je donesena nakon nedavnog sastanka Izvršnog odbora Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) u Ramalahu.

Novo vijeće će se sastojati od 350 članova, od kojih će dvije trećine predstavljati Palestince unutar okupiranih teritorija, a jedna trećina iz dijaspore.

Bit će formiran pripremni odbor za organizaciju glasanja, na čelu s predsjednikom Palestinskog nacionalnog vijeća.

Odbor će uključivati članove Izvršnog odbora PLO-a, političke frakcije, popularne organizacije, grupe civilnog društva i palestinske zajednice u inostranstvu.

Prema dekretu, odbor je dužan da u roku od dvije sedmice podnese izborni okvir i aranžmane na odobrenje.