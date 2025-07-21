Cijene nafte prošle sedmice pale oko 1,5 posto

Nakon dvije sedmice rasta, na svjetskim su tržištima cijene nafte prošle sedmice pale za oko 1,5 posto jer vijesti o novim sankcijama Rusiji nisu previše zabrinule trgovce. Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošle sedmice za 1,5 posto, na 69,28 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,6 posto, na 67,34 dolara.

Na samom početku prošle sedmice cijene nafte su pale jer je predsjednik SAD-a, Donald Tramp (Donald Trump), na 50 dana odgodio odluku o novim sankcijama protiv Rusije. Naime, sedmicu dana ranije Tramp je zaprijetio novim sankcijama jer je bio nezadovoljan postupcima ruskog predsjednika Vladimira Putina, s obzirom na to da razgovori o prekidu sukoba u Ukrajini ne napreduju.

Slaba potražnja u SAD-u

Sredinom sedmice trgovce je zabrinuo rast zaliha benzina u SAD-u na vrhuncu ljetne sezone vožnje. Zalihe benzina porasle su sedmicu dana ranije za 3,4 miliona barela. Još snažnije su porasle zalihe dizela i lož-ulja, za 4,1 milion barela. Zalihe nafte su pale za 3,9 miliona barela. Rafinerije su pojačale preradu, ali potražnja je oslabila, objašnjavaju analitičari.

U petak je pažnju trgovaca zaokupio novi evropski paket sankcija Rusiji. Čelnici zemalja članica Evropske unije (EU) postigli su dogovor o mjerama koje uključuju i spuštanje cjenovnog limita za rusku naftu. Osiguravatelji i prijevoznici više neće smjeti servisirati ruske barele čija cijena prelazi pomični limit, postavljen 15 posto ispod tržišnog prosjeka.

Nove evropske sankcije će spustiti cjenovni limit za rusku naftu na 47,6 dolara, rekli su diplomati. EU više neće uvoziti ni proizvode od ruske nafte, iako zabrana neće obuhvatiti Norvešku, Britaniju (United Kingdom), SAD (United States), Kanadu (Canada) i Švicarsku (Switzerland).

Evropski paket

Međutim, SAD nije podržao novi evropski paket sankcija, pa bi njihova provedba mogla ostaviti brojne rupe. „Uticaj sniženog cjenovnog limita i sankcija za tankere bit će po našoj procjeni ograničen.

Cijene dizela u Evropi mogle bi malo porasti zbog većih problema u logistici i transportu, ali bi uticaj na trgovinu trebao biti ograničen izazovima u provedbi mjera“, objasnio je Aldo Spanijer (Aldo Spanier) iz BNP Paribasa (BNP Paribas).