Jemenski Huti napali izraelski aerodrom Ben Gurion

Jemenska grupi Huti objavila je u utorak da je lansirala balističku raketu na izraelski aeodrom Ben Gurion u blizini Tel Aviva.

Huti su ciljali međunarodni aerodrom Ben Gurion "koristeći hipersoničnu balističku raketu 'Palestina 2'" saopćio je vojni portparol Jarji Sarej (Yaryi Sareej), koji je nekoliko sati ranije tvrdio da je došlo do sličnog napada.

Izraelska vojska objavila je da je presrela raketu lansiranu iz Jemena nakon aktiviranja sirena za zračnu uzbunu u više regija širom zemlje.

Lansiranje iz Jemena slijedi nakon izraelskog vojnog napada na ciljeve Huta u jemenskoj luci Hodeidah u ponedjeljak, u njihovom najnovijem napadu na borce koje podržava Iran, a koji su napadali brodove koji su išli prema Izraelu i lansirali su rakete na njega, prenosi Reuters.