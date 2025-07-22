RAZGOVOR S ABASOM

Papa Lav XIV kritikovao plan Izraela za Palestince: Nije za bilo kakvo raseljavanje

A. O.

22.7.2025

Sa svojom misijom okončanja rata u Pojasu Gaze nastavlja papa Lav XIV o čemu je jučer obavio razgovor putem telefona sa predsjednikom Palestinske uprave Mahmudom Abasom (Mahmoudom Abbasom).

Kako je saopćeno iz Vatikana, Abas je jučer telefonirao papi, tri dana nakon što ga je premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) pozvao i izrazio žaljenje zbog napada na crkvu Svete porodice u Gazi.

Izrael je saopćio da je napad, u kojem su poginule tri osobe, a ranjen crkveni svećenik, bio greška.

U razgovoru s Abasom, papa Lav je osudio "neselektivnu upotrebu sile i svako prisilno masovno raseljavanje ljudi u Pojasu Gaze", saopćio je Vatikan.

Izrael je potvrdio da planira da se stanovnici Gaze presele u posebnu humanitarnu zonu u Gazi ili da dobrovoljno napuste teritoriju.

