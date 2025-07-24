UN: Talibanske vlasti krše ljudska prava protiv Afganistanaca prisiljenih na povratak

Ujedinjeni narodi su u četvrtak saopćili da talibanske vlasti krše ljudska prava, uključujući mučenje i proizvoljno pritvaranje, protiv Afganistanaca koje su Iran i Pakistan prisilili na povratak.

Kampanje deportacije velikih razmjera koje su pokrenuli Iran i Pakistan prisilile su milione Afganistanaca da se vrate u Afganistan, uključujući više od 1,9 miliona ljudi do sada u 2025. godini, od čega ogromna većina iz Irana.

- Ljudi koji se vraćaju u zemlju, a koji su bili izloženi posebnom riziku od odmazde i drugih kršenja ljudskih prava od strane de facto (talibanskih) vlasti, bile su žene i djevojke, osobe povezane s bivšom vladom i njenim sigurnosnim snagama, medijski radnici i civilno društvo - navodi UN u saopštenju koje prati objavljivanje izvještaja.

- Ova kršenja uključuju mučenje i zlostavljanje, proizvoljna hapšenja i pritvaranja, te prijetnje ličnoj sigurnosti - navodi se.

UNHCR je nedavno procijenio da bi se do tri miliona ljudi moglo vratiti u Afganistan 2025. godine, u zemlju koja se suočava s teškom humanitarnom krizom.

Izvještaj Misije UN-a za pomoć u Afganistanu i Ureda UN-a za ljudska prava zasnovan je na intervjuima sa 49 vraćenih Afganistanaca.